Головна Новини дня Парламенту пропонують нові правила кворуму для місцевих рад

Парламенту пропонують нові правила кворуму для місцевих рад

Дата публікації: 29 січня 2026 13:27
Як мають голосувати та збирати засідання місцеві ради під час війни
Засідання парламенту. Фото: пресслужба ВРУ

Верховній Раді пропонують встановити особливий порядок роботи місцевих рад, щоб забезпечити їхню стабільну діяльність навіть при частковій втраті депутатів чи відсутності кворуму. Ініціаторами законопроєкту №14405 є Віталій Безгін, Олександр Корнієнко, Олександр Аліксійчук, Вячеслав Рубльов та Олег Дунда.

Відповідний документ вже зареєстрували на сайті парламенту.

Читайте також:
проєкт
Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Як зараз функціонують місцеві ради

Згідно з законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" для пленарного засідання ради та ухвалення рішень потрібна більшість депутатів від загального складу ради (тобто понад половини всіх депутатів, обраних до ради). Це означає, що на сесію повинні бути присутні щонайменше половина плюс один з усіх депутатів, а не лише тих, хто прийшов на засідання. Якщо цього немає — рада не може працювати і ухвалювати рішення, адже немає кворуму.

Що пропонують Раді

Ймовірно, місцеве самоврядування у великих містах фактично залишатиметься в межах чинних правил, тоді як нові норми застосовуватимуться лише до малих громад. Такий підхід створює нерівність у правовому статусі органів місцевого самоврядування.

У територіальних громадах, де вибори 2020 року відбувалися за мажоритарною системою, рада вважатиметься повноважною за умови наявності щонайменше половини депутатів від загального складу у випадку дострокового припинення повноважень окремих депутатів. Якщо ж чисельність депутатів опуститься нижче цієї межі, на відповідній території передбачено утворення військової адміністрації.

Крім того, пропонується спростити порядок скликання сесій: ініціювати їх зможе одна третина депутатського складу, що істотно зменшує роль голови громади. Рішення на пленарних засіданнях ухвалюватимуться більшістю від складу ради, при цьому до підрахунку голосів включатиметься і голова громади — за умови його участі в засіданні.

Очікується, що таке рішення допоможе розблокувати роботу місцевих рад у громадах, де через війну та мобілізацію бракує депутатів для прийняття рішень. Строк дії закону, у разі його прийняття, — протягом усього воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Раді пропонують у деяких випадках заборонити роботодавцям зменшувати зарплати.

Також у парламенті зареєстровано законопроєкт, який може повернути українцям вихідні на державні свята.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
