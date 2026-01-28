Чи може роботодавець знизити зарплату без трудового договору

Роботодавцям обмежать зменшення зарплат — які зміни готує Рада
Роботодавцям можуть заборонити в односторонньому порядку приймати рішення щодо зменшення зарплати. Відповідні зміни мають бути внесені до трудового договору.
Відповідний законопроєкт №14402 зареєстрували у Верховній Раді.
Чи може роботодавець знизити зарплату
"Метою законопроєкту є гарантування дотримання прав працівників щодо оплати праці роботодавцями в частині законодавчого врегулювання відсутності права у роботодавця в односторонньому порядку змінювати умови оплати праці, визначені трудовим контрактом", — йдеться в законопроєкті.
Якщо в договорі умови оплати не змінювали, роботодавець зобов’язаний виплачувати зарплату в повному обсязі, як і раніше.
У випадку ухвалення, цей закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про зміну розмірів штрафів за порушення трудового законодавства.
Також ми писали, як оплачується ненормована робота.
Читайте Новини.LIVE!