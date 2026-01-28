Может ли работодатель снизить зарплату без трудового договора

Работники в офисе. Фото: Pexels

Работодателям могут запретить в одностороннем порядке принимать решение об уменьшении зарплаты. Соответствующие изменения должны быть внесены в трудовой договор.

Соответствующий законопроект №14402 зарегистрировали в Верховной Раде.

Законопроект о зарплатах. Фото: скриншот

Может ли работодатель снизить зарплату

"Целью законопроекта является обеспечение соблюдения прав работников по оплате труда работодателями в части законодательного урегулирования отсутствия права у работодателя в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда, определенные трудовым контрактом", — говорится в законопроекте.

Если в договоре условия оплаты не меняли, работодатель обязан выплачивать зарплату в полном объеме, как и раньше.

В случае принятия, этот закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

