Может ли работодатель снизить зарплату без трудового договора

Работодателям ограничат уменьшение зарплат — что известно
Работодателям могут запретить в одностороннем порядке принимать решение об уменьшении зарплаты. Соответствующие изменения должны быть внесены в трудовой договор.
Соответствующий законопроект №14402 зарегистрировали в Верховной Раде.
Может ли работодатель снизить зарплату
"Целью законопроекта является обеспечение соблюдения прав работников по оплате труда работодателями в части законодательного урегулирования отсутствия права у работодателя в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда, определенные трудовым контрактом", — говорится в законопроекте.
Если в договоре условия оплаты не меняли, работодатель обязан выплачивать зарплату в полном объеме, как и раньше.
В случае принятия, этот закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
