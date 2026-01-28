Видео
Україна
Популярные запросы

Главная Новости дня Работодателям ограничат уменьшение зарплат — что известно

Работодателям ограничат уменьшение зарплат — что известно

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 17:51
Может ли работодатель снизить зарплату без трудового договора
Работники в офисе. Фото: Pexels

Работодателям могут запретить в одностороннем порядке принимать решение об уменьшении зарплаты. Соответствующие изменения должны быть внесены в трудовой договор.

Соответствующий законопроект №14402 зарегистрировали в Верховной Раде.

Читайте также:
зарплата
Законопроект о зарплатах. Фото: скриншот

Может ли работодатель снизить зарплату

"Целью законопроекта является обеспечение соблюдения прав работников по оплате труда работодателями в части законодательного урегулирования отсутствия права у работодателя в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда, определенные трудовым контрактом", — говорится в законопроекте.

Если в договоре условия оплаты не меняли, работодатель обязан выплачивать зарплату в полном объеме, как и раньше.

В случае принятия, этот закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, ранее сообщалось об изменении размеров штрафов за нарушение трудового законодательства.

Также мы писали, как оплачивается ненормированная работа.

Верховная Рада работа законопроект парламент зарплата
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
