Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Раді пропонують повернути вихідні на свята — що відомо

Раді пропонують повернути вихідні на свята — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 11:24
Вихідні на свята можуть повернути — зареєстровано законопроєкт
Нардепи в Раді. Фото: преслужба парламенту

Верховній Раді пропонують повернути вихідні на державні свята. Ініціатором законопроєкту виступив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Відповідний документ вже зареєстровано на сайті парламенту.

Реклама
Читайте також:
проєкт
Законопроєкт на сайті парламенту. Фото: скриншот

Вихідні на свята можуть повернути — зареєстровано законопроєкт

"Під час різдвяних свят я отримав багато звернень та відвертого нерозуміння людей щодо того, чому не можна зробити хоча б один вихідний на Різдво або Новий рік? І це логічне питання. Я розумію — йде війна. Але люди виснажені. Цей один день з близькими може дати їм більше сили працювати далі, ніж продовжувати роботу на виснаження", — пояснив він у Telegram.

Військовим, які під час святкових днів перебували на службі, пропонується додати ці вихідні до щорічної основної відпустки або компенсувати їх.

"Багато українців зізнаються у постійній втомі, психологічному виснаженні та емоційному вигоранні. Подібний темп життя негативно впливає на працездатність, бажання працювати, та значно знижує якість життя. Це є реальним викликом для здоров’я нації, її морального духу та стійкості", — йдеться у пояснювальній записці.

Вихідні на державні свята в Україні скасували ще у 2022 році — з початком воєнного стану.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар свят та пам'ятних дат на лютий 2026 року.

Додамо, що 28 січня, рівно 75 років тому, народився перший космонавт незалежної України.

Верховна Рада Олексій Гончаренко народні депутати війна в Україні свято
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації