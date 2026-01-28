Раді пропонують повернути вихідні на свята — що відомо
Верховній Раді пропонують повернути вихідні на державні свята. Ініціатором законопроєкту виступив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
Відповідний документ вже зареєстровано на сайті парламенту.
Вихідні на свята можуть повернути — зареєстровано законопроєкт
"Під час різдвяних свят я отримав багато звернень та відвертого нерозуміння людей щодо того, чому не можна зробити хоча б один вихідний на Різдво або Новий рік? І це логічне питання. Я розумію — йде війна. Але люди виснажені. Цей один день з близькими може дати їм більше сили працювати далі, ніж продовжувати роботу на виснаження", — пояснив він у Telegram.
Військовим, які під час святкових днів перебували на службі, пропонується додати ці вихідні до щорічної основної відпустки або компенсувати їх.
"Багато українців зізнаються у постійній втомі, психологічному виснаженні та емоційному вигоранні. Подібний темп життя негативно впливає на працездатність, бажання працювати, та значно знижує якість життя. Це є реальним викликом для здоров’я нації, її морального духу та стійкості", — йдеться у пояснювальній записці.
Вихідні на державні свята в Україні скасували ще у 2022 році — з початком воєнного стану.
