Нардепи в Раді. Фото: преслужба парламенту

Верховній Раді пропонують повернути вихідні на державні свята. Ініціатором законопроєкту виступив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Відповідний документ вже зареєстровано на сайті парламенту.

Законопроєкт на сайті парламенту. Фото: скриншот

Вихідні на свята можуть повернути — зареєстровано законопроєкт

"Під час різдвяних свят я отримав багато звернень та відвертого нерозуміння людей щодо того, чому не можна зробити хоча б один вихідний на Різдво або Новий рік? І це логічне питання. Я розумію — йде війна. Але люди виснажені. Цей один день з близькими може дати їм більше сили працювати далі, ніж продовжувати роботу на виснаження", — пояснив він у Telegram.

Військовим, які під час святкових днів перебували на службі, пропонується додати ці вихідні до щорічної основної відпустки або компенсувати їх.

"Багато українців зізнаються у постійній втомі, психологічному виснаженні та емоційному вигоранні. Подібний темп життя негативно впливає на працездатність, бажання працювати, та значно знижує якість життя. Це є реальним викликом для здоров’я нації, її морального духу та стійкості", — йдеться у пояснювальній записці.

Вихідні на державні свята в Україні скасували ще у 2022 році — з початком воєнного стану.

