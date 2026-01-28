Видео
Главная Новости дня Раде предлагают вернуть выходные на праздники — что известно

Раде предлагают вернуть выходные на праздники — что известно

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 11:24
Выходные на праздники могут вернуть — зарегистрирован законопроект
Нардепы в Раде. Фото: преслужба парламента

Верховной Раде предлагают вернуть выходные на государственные праздники. Инициатором законопроекта выступил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Соответствующий документ уже зарегистрирован на сайте парламента.

проєкт
Законопроект на сайте парламента. Фото: скриншот

Выходные на праздники могут вернуть — зарегистрирован законопроект

"Во время рождественских праздников я получил много обращений и откровенного непонимания людей относительно того, почему нельзя сделать хотя бы один выходной на Рождество или Новый год? И это логичный вопрос. Я понимаю идет война. Но люди истощены. Этот один день с близкими может дать им больше силы работать дальше, чем продолжать работу на истощение", — пояснил он в Telegram.

Военным, которые во время праздничных дней находились на службе, предлагается добавить эти выходные к ежегодному основному отпуску или компенсировать их.

"Многие украинцы признаются в постоянной усталости, психологическом истощении и эмоциональном выгорании. Подобный темп жизни негативно влияет на работоспособность, желание работать, и значительно снижает качество жизни. Это является реальным вызовом для здоровья нации, ее морального духа и устойчивости", — говорится в пояснительной записке.

Выходные на государственные праздники в Украине отменили еще в 2022 году — с началом военного положения.

Напомним, ранее мы публиковали календарь праздников и памятных дат на февраль 2026 года.

Добавим, что 28 января, ровно 75 лет назад, родился первый космонавт независимой Украины.

Верховная Рада Алексей Гончаренко народные депутаты война в Украине праздник
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
