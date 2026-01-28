Нардепы в Раде. Фото: преслужба парламента

Верховной Раде предлагают вернуть выходные на государственные праздники. Инициатором законопроекта выступил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Соответствующий документ уже зарегистрирован на сайте парламента.

Реклама

Читайте также:

Законопроект на сайте парламента. Фото: скриншот

Выходные на праздники могут вернуть — зарегистрирован законопроект

"Во время рождественских праздников я получил много обращений и откровенного непонимания людей относительно того, почему нельзя сделать хотя бы один выходной на Рождество или Новый год? И это логичный вопрос. Я понимаю — идет война. Но люди истощены. Этот один день с близкими может дать им больше силы работать дальше, чем продолжать работу на истощение", — пояснил он в Telegram.

Военным, которые во время праздничных дней находились на службе, предлагается добавить эти выходные к ежегодному основному отпуску или компенсировать их.

"Многие украинцы признаются в постоянной усталости, психологическом истощении и эмоциональном выгорании. Подобный темп жизни негативно влияет на работоспособность, желание работать, и значительно снижает качество жизни. Это является реальным вызовом для здоровья нации, ее морального духа и устойчивости", — говорится в пояснительной записке.

Выходные на государственные праздники в Украине отменили еще в 2022 году — с началом военного положения.

Напомним, ранее мы публиковали календарь праздников и памятных дат на февраль 2026 года.

Добавим, что 28 января, ровно 75 лет назад, родился первый космонавт независимой Украины.