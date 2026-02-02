Открытие XIII сессии Рады — когда состоится

Нардепы в Раде. Фото: пресс-служба парламента

Во вторник, 3 февраля, состоится открытие 15-й сессии Верховной Рады. Также завтра в парламенте выступит генсек НАТО Марк Рютте.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в понедельник, 2 февраля.

Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Какие вопросы завтра рассмотрит Рада

"Никогда в истории даже до 13-й сессии не дотягивал парламент, но из-за войны и здесь поставил рекорд", — говорится в сообщении.

Железняк напомнил, что согласно Конституции, открытие сессии Рады состоится только в первый вторник февраля и сентября.

В повестке дня на вторник есть ряд законопроектов по международным обязательствам. После этого парламент уходит на перерыв до 10 февраля.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что многие нардепы хотят сложить мандат.

Также добавим, что 16 января на час вопросов к правительству появилось лишь 10% парламентариев.