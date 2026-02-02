Відкриття XIII сесії Ради — коли відбудеться

Нардепи в Раді. Фото: пресслужба парламенту

У вівторок, 3 лютого, відбудеться відкриття 15-ї сесії Верховної Ради. Також завтра в парламенті виступить генсек НАТО Марк Рютте.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у понеділок, 2 лютого.

Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Які питання завтра розгляне Рада

"Ніколи в історії навіть до 13-і сесії не дотягував парламент, але через війну і тут поставив рекорд", — йдеться в повідомленні.

Железняк нагадав, що згідно із Конституцією, відкриття сесії Ради відбудеться лише в перший вівторок лютого та вересня.

У порядку денному на вівторок є ряд законопроєктів щодо міжнародних зобовʼязань. Після цього парламент йде на перерву до 10 лютого.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що багато нардепів хочуть скласти мандат.

Також додамо, що 16 січня на годину запитань до уряду з’явилося лише 10% парламентарів.