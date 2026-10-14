У Папы Римского Льва XIV диагностировали рак лёгкого: что известно о его состоянии

Папа Римский Лев XIV. Фото: Reuters

У Папы Римского Льва XIV диагностировали аденокарциному легкого после операции по удалению части правого легкого. Хирургическое вмешательство длилось около 90 минут и прошло без осложнений. В настоящее время понтифик находится в больнице в Риме, где восстанавливается после операции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медицинский бюллетень Ватикана, информирует Новини.LIVE.

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Что известно о диагнозе Папы Римского

По данным Ватикана, у 71-летнего Льва XIV обнаружили аденокарциному легкого — распространенный тип рака. Во время операции врачи провели исследование тканей, результаты которого подтвердили подозрения, возникшие после предыдущих обследований.

Папу госпитализировали в римскую больницу Джемелли во вторник, 13 октября. Ранее во время планового медицинского осмотра врачи обнаружили образование в легком, которое требовало хирургического вмешательства.

Ведущий хирург понтифика Стефано Маргаритора и его личный врач Луиджи Карбоне сообщили, что операция длилась примерно полтора часа и завершилась без осложнений.

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"Чтобы процедура имела лечебный эффект, нижнюю долю правого легкого удалили с помощью видеоассистированной методики", — говорится в заявлении врачей.

Таким образом медики стремились удалить все раковые ткани. В то же время Ватикан пока не сообщило стадии заболевания и не уточнил, распространился ли рак на лимфатические узлы.

В каком состоянии находится Папа Лев XIV

После операции понтифик нормально пришел в себя и вернулся в свою больничную палату, где отдыхал, сообщили в Ватикане.

По предварительной информации, Лев XIV должен оставаться в больнице около недели. Все его публичные мероприятия отменены до 20 октября.

Онколог из США Стивен Лю, специализирующийся на лечении рака легких, отметил в комментарии Reuters, что для оценки прогноза необходимо знать размер опухоли и то, поражены ли лимфатические узлы.

По его словам, если опухоль небольшая и рак не распространился на лимфатические узлы, операции может быть достаточно для лечения. Однако окончательный прогноз будет зависеть от результатов дальнейших исследований.

Что известно о Папе Римском Льве XIV

Лев XIV, светское имя которого Роберт Превост, родился в Чикаго в 1955 году. Понтификом его избрали в мае 2025 года. До этого он десятилетиями служил миссионером и епископом в Перу.

Папа Римский является высшим земным авторитетом для Католической церкви, насчитывающей около 1,4 млрд верующих. В случае недееспособности понтифика работа административных структур Ватикана продолжается, однако решения, требующие его утверждения, откладываются.

На 6–17 ноября у Льва XIV запланирована 11-дневная поездка в Уругвай, Аргентину и Перу. Состоится ли она после операции, пока неизвестно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Папа Римский Лев XIV рассказал об операции на лёгких после обнаружения врачами образования. Понтифику предстояло пройти хирургическое вмешательство для его удаления. Из-за операции и восстановления после неё часть публичных мероприятий главы Католической церкви была отменена.

Также Новини.LIVE писали, что специальный посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи ездил в Москву 27 сентября для переговоров по гуманитарным вопросам, связанным с войной в Украине. В частности, речь шла о возвращении украинских детей, вывезенных Россией, обмене военнопленными и решении других гражданских вопросов.