Папі Римському Леву XIV діагностували рак легені: що відомо про стан

Папа Римський Лев XIV. Фото: Reuters

Папі Римському Леву XIV діагностували аденокарциному легені після операції з видалення частини правої легені. Хірургічне втручання тривало близько 90 хвилин і минуло без ускладнень. Наразі понтифік перебуває в лікарні в Римі, де відновлюється після операції.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на медичний бюлетень Ватикану, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про діагноз Папи Римського

За даними Ватикану, у 71-річного Лева XIV виявили аденокарциному легені — поширений тип раку. Під час операції лікарі провели дослідження тканин, результати якого підтвердили підозри, що виникли після попередніх обстежень.

Папу госпіталізували до римської лікарні Джемеллі у вівторок, 13 жовтня. Раніше під час планового медичного огляду лікарі виявили утворення в легені, яке потребувало хірургічного втручання.

Провідний хірург понтифіка Стефано Маргарітора та його особистий лікар Луїджі Карбоне повідомили, що операція тривала приблизно півтори години та завершилася без ускладнень.

Читайте також:

"Щоб процедура мала лікувальний ефект, нижню частку правої легені видалили за допомогою відеоасистованої методики", — йдеться в заяві лікарів.

У такий спосіб медики прагнули видалити всі ракові тканини. Водночас Ватикан поки не повідомив стадію захворювання та не уточнив, чи поширився рак на лімфатичні вузли.

У якому стані перебуває Папа Лев XIV

Після операції понтифік нормально прийшов до тями та повернувся до своєї лікарняної палати, де відпочивав, повідомили у Ватикані.

За попередньою інформацією, Лев XIV має залишатися в лікарні близько тижня. Усі його публічні заходи скасували до 20 жовтня.

Онколог зі США Стівен Лю, який спеціалізується на лікуванні раку легенів, зазначив у коментарі Reuters, що для оцінки прогнозу необхідно знати розмір пухлини та те, чи уражені лімфатичні вузли.

За його словами, якщо пухлина невелика й рак не поширився на лімфатичні вузли, операції може бути достатньо для лікування. Однак остаточний прогноз залежатиме від результатів подальших досліджень.

Що відомо про Папу Римського Лева XIV

Лев XIV, світське ім’я якого Роберт Превост, народився в Чикаго у 1955 році. Понтифіком його обрали у травні 2025 року. До цього він десятиліттями служив місіонером і єпископом у Перу.

Папа Римський є найвищим земним авторитетом для Католицької церкви, яка налічує близько 1,4 млрд вірян. У разі недієздатності понтифіка робота адміністративних структур Ватикану триває, однак рішення, що потребують його затвердження, відкладають.

На 6–17 листопада у Лева XIV запланована 11-денна поїздка до Уругваю, Аргентини та Перу. Чи відбудеться вона після операції, наразі невідомо.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Папа Римський Лев XIV розповів про операцію на легені після виявлення медиками утворення. Понтифік мав пройти хірургічне втручання для його видалення. Через операцію та відновлення після неї частину публічних заходів глави Католицької церкви скасували.

Також Новини.LIVE писали, що спецпосланець Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі їздив до Москви 27 вересня для переговорів щодо гуманітарних питань, пов’язаних із війною в Україні. Зокрема, йшлося про повернення українських дітей, яких вивезла Росія, обмін військовополоненими та розв’язання інших цивільних питань.