Папі Римському Леву XIV видалять новоутворення в легені

Папа Римський Лев XIV. Фото: Reuters

Папа Римський Лев XIV заявив, що найближчими днями перенесе операцію з видалення невеликого утворення в легені. Його виявили під час нещодавнього медичного обстеження на ранній стадії. За даними Ватикану, відновлення після втручання триватиме близько тижня.

Про це повідомляє Reuters, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про стан здоров’я Папи Римського

11 жовтня Лев XIV розповів про свій стан здоров’я під час традиційної недільної молитви на площі Святого Петра у Ватикані. За словами понтифіка, лікарі виявили в його легені невеликий локалізований вузлик, який помітили на ранній стадії.

"Нещодавно під час медичних обстежень лікарі виявили локалізований вузлик у моїй легені. Його виявили на дуже ранній стадії, і він добре локалізований", — сказав Папа Римський.

Він додав, що лікарі вважають операцію доцільною, тому він погодився на видалення утворення. Втручання заплановане на найближчі дні.

Читайте також:

Водночас у Ватикані не повідомили, чи може утворення бути злоякісним. Тому наразі немає підстав стверджувати, що понтифік має онкологічне захворювання.

Скільки триватиме відновлення Папи Лева XIV

За інформацією пресслужби Ватикану, після операції на відновлення Папі Римському знадобиться приблизно тиждень. Інших подробиць про його стан здоров’я наразі не повідомляли.

Лев XIV став Папою Римським у травні 2025 року. Нині йому 71 рік і раніше він публічно не повідомляв про серйозні проблеми зі здоров’ям.

Попри заплановану операцію, у понтифіка також запланована пастирська поїздка до Уругваю, Аргентини та Перу з 6 до 17 листопада. Перед оголошенням про операцію він подякував вірянам за молитви за майбутній візит.

Як писали Новини.LIVE, наприкінці вересня спецпосланець Папи Римського Лева XIV кардинал Маттео Дзуппі вирушив до Москви на переговори щодо гуманітарних питань, пов’язаних із війною в Україні. Зокрема, ішлося про повернення українських дітей, яких вивезла Росія, обмін військовополоненими та розв’язання інших цивільних питань.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у вересні Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій звернулася до Папи Римського Лева XIV та міжнародних організацій із закликом допомогти врятувати жителів окупованих Олешок на Херсонщині від голоду. За даними Ради церков, у місті могли залишатися понад шість тисяч людей, зокрема близько 200 дітей, які потребували їжі, питної води та медикаментів.