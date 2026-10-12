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Главная Новости дня Папа Римский Лев XIV сообщил об операции на лёгких

Папа Римский Лев XIV сообщил об операции на лёгких

Ua ru
12 октября 2026 13:44
Папе Римскому Льву XIV удалят новообразование в лёгком
Папа Римский Лев XIV. Фото: Reuters

Папа Римский Лев XIV заявил, что в ближайшие дни ему предстоит операция по удалению небольшого образования в лёгком. Оно было обнаружено на ранней стадии в ходе недавнего медицинского обследования. По данным Ватикана, восстановление после операции займёт около недели.

Об этом сообщает Reuters, информирует Новини.LIVE.

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Что известно о состоянии здоровья Папы Римского

11 октября Лев XIV рассказал о своём состоянии здоровья во время традиционной воскресной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане. По словам понтифика, врачи обнаружили в его лёгком небольшой локализованный узелок, который заметили на ранней стадии.

"Недавно во время медицинских обследований врачи обнаружили локализованный узелок в моем легком. Его обнаружили на очень ранней стадии, и он хорошо локализован", — сказал Папа Римский.

Он добавил, что врачи считают операцию целесообразной, поэтому он согласился на удаление образования. Операция запланирована на ближайшие дни.

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В то же время в Ватикане не сообщили, может ли образование быть злокачественным. Поэтому пока нет оснований утверждать, что у понтифика онкологическое заболевание.

Сколько продлится восстановление Папы Льва XIV

По информации пресс-службы Ватикана, после операции на восстановление Папе Римскому понадобится примерно неделя. Других подробностей о его состоянии здоровья пока не сообщалось.

Лев XIV стал Папой Римским в мае 2025 года. Сейчас ему 71 год, и ранее он публично не сообщал о серьезных проблемах со здоровьем.

Несмотря на запланированную операцию, у понтифика также запланирована пастырская поездка в Уругвай, Аргентину и Перу с 6 по 17 ноября. Перед объявлением об операции он поблагодарил верующих за молитвы о предстоящем визите.

Как писали Новини.LIVE, в конце сентября специальный посланник Папы Римского Льва XIV кардинал Маттео Дзуппи отправился в Москву на переговоры по гуманитарным вопросам, связанным с войной в Украине. В частности, речь шла о возвращении украинских детей, вывезенных Россией, обмене военнопленными и решении других гражданских вопросов.

Также Новини.LIVE сообщали, что в сентябре Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обратился к Папе Римскому Льву XIV и международным организациям с призывом помочь спасти жителей оккупированных Олешек в Херсонской области от голода. По данным Совета церквей, в городе могли оставаться более шести тысяч человек, в том числе около 200 детей, нуждавшихся в еде, питьевой воде и медикаментах.

здоровье Ватикан Папа Римский операция легкие
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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