Восхождение Папы Льва XIV на римскую кафедру — чем уникален обряд

Папа Римский взошел на римскую кафедру — фото
В кафедральном соборе Римской епархии в Риме 25 мая состоится Святая Месса по случаю торжественного восшествия на кафедру Папы Римского Льва XIV. Это богослужение имеет ряд обрядов и церемоний.
Об этом сообщает Vatican News.
Восхождение Папы на римскую кафедру
Как известно, торжественная литургия началась в 17:00. Папе будут сослужить кардиналы, епископы и настоятели римских приходов, а прислуживать у алтаря — семинаристы Римской епархии.
Отмечается, что это богослужение уникальное, ведь происходит всего один раз после избрания нового Папы Римского. Процесс включает особые обряды.
Издание сообщило, что перед началом процессии Папа должен был встретиться с мэром Рима Роберто Гуалтьери, а после Мессы Лев XIV посетит расположенную неподалеку базилику Санта-Мария-Маджоре и вознесет молитву перед чудотворным образом Пресвятой Девы Марии Salus Populi Romani.
Корреспондент Новини.LIVE, который находится в Риме, сообщил, что посмотреть на нового Папу собралось тысячи людей со всего мира.
Напомним, 18 мая Папа Римский официальную вступил в должность. Его встретили аплодисментами тысячи верующих.
Во время инаугурации понтифик вспомнил об Украине и призвал прекратить убийства.
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