Восхождение Папы Льва XIV на римскую кафедру — чем уникален обряд

Папа Римский Лев XIV в Риме. Фото: Новини.LIVE

В кафедральном соборе Римской епархии в Риме 25 мая состоится Святая Месса по случаю торжественного восшествия на кафедру Папы Римского Льва XIV. Это богослужение имеет ряд обрядов и церемоний.

Об этом сообщает Vatican News.

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Как известно, торжественная литургия началась в 17:00. Папе будут сослужить кардиналы, епископы и настоятели римских приходов, а прислуживать у алтаря — семинаристы Римской епархии.

Папа Лев XIV в Риме. Фото: Новини.LIVE

Папа Лев XIV в Риме. Фото: Новини.LIVE

Папа Лев XIV в Риме. Фото: Новини.LIVE

Отмечается, что это богослужение уникальное, ведь происходит всего один раз после избрания нового Папы Римского. Процесс включает особые обряды.

Издание сообщило, что перед началом процессии Папа должен был встретиться с мэром Рима Роберто Гуалтьери, а после Мессы Лев XIV посетит расположенную неподалеку базилику Санта-Мария-Маджоре и вознесет молитву перед чудотворным образом Пресвятой Девы Марии Salus Populi Romani.

Корреспондент Новини.LIVE, который находится в Риме, сообщил, что посмотреть на нового Папу собралось тысячи людей со всего мира.

Напомним, 18 мая Папа Римский официальную вступил в должность. Его встретили аплодисментами тысячи верующих.

Во время инаугурации понтифик вспомнил об Украине и призвал прекратить убийства.