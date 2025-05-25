Сходження Папи Лева XIV на римську кафедру — чим унікальний обряд

Папа Римський Лев XIV в Римі. Фото: Новини.LIVE

У кафедральному соборі Римської єпархії у Римі 25 травня відбудеться Свята Меса з нагоди урочистого сходження на кафедру Папи Римського Лева XIV. Це богослужіння має низку обрядів і церемоній.

Про це повідомляє Vatican News.

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Сходження Папи на римську кафедру

Як відомо, урочиста літургія розпочалась о 17:00. Папі співслужитимуть кардинали, єпископи та настоятелі римських парафій, а прислужуватимуть біля вівтаря — семінаристи Римської єпархії.

Папа Лев XIV в Римі. Фото: Новини.LIVE

Папа Лев XIV в Римі. Фото: Новини.LIVE

Папа Лев XIV в Римі. Фото: Новини.LIVE

Зазначається, що це богослужіння унікальне, адже відбувається всього один після обрання нового Папи Римського. Процес включає особливі обряди.

Видання повідомило, що перед початком процесії Папа мав зустрітися з мером Риму Роберто Гуалтьєрі, а після Меси Лев XIV відвідає розташовану неподалік базиліку Санта-Марія-Маджоре і піднесе молитву перед чудотворним образом Пресвятої Діви Марії Salus Populi Romani.

Кореспондент Новини.LIVE, який перебуває в Римі, повідомив, що подивитися на нового Папу зібралося тисячі людей з усього світу.

Нагадаємо, 18 травня Папа Римський офіційну вступив на посаду. Його зустріли оплесками тисячі вірян.

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