Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Папа Римський зійшов на римську кафедру — фото arrow

Папа Римський зійшов на римську кафедру — фото

25 травня 2025 18:49
Карина Приходько - Редактор
Сходження Папи Лева XIV на римську кафедру — чим унікальний обряд
Папа Римський Лев XIV в Римі. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

У кафедральному соборі Римської єпархії у Римі 25 травня відбудеться Свята Меса з нагоди урочистого сходження на кафедру Папи Римського Лева XIV. Це богослужіння має низку обрядів і церемоній. 

Про це повідомляє Vatican News

Реклама
Читайте також:

Сходження Папи на римську кафедру

Як відомо, урочиста літургія розпочалась о 17:00. Папі співслужитимуть кардинали, єпископи та настоятелі римських парафій, а прислужуватимуть біля вівтаря — семінаристи Римської єпархії.

Сходження Папи Римського на римську кафедру
Папа Лев XIV в Римі. Фото: Новини.LIVE
Папа Римський в Римі 25 травня
Папа Лев XIV в Римі. Фото: Новини.LIVE
null
Папа Лев XIV в Римі. Фото: Новини.LIVE

Зазначається, що це богослужіння унікальне, адже відбувається всього один після обрання нового Папи Римського. Процес включає особливі обряди. 

Видання повідомило, що перед початком процесії Папа мав зустрітися з мером Риму Роберто Гуалтьєрі, а після Меси Лев XIV відвідає розташовану неподалік базиліку Санта-Марія-Маджоре і піднесе молитву перед чудотворним образом Пресвятої Діви Марії Salus Populi Romani.

Кореспондент Новини.LIVE, який перебуває в Римі, повідомив, що подивитися на нового Папу зібралося тисячі людей з усього світу. 

Нагадаємо, 18 травня Папа Римський офіційну вступив на посаду. Його зустріли оплесками тисячі вірян. 

Під час інавгурації понтифік згадав про Україну та закликав припинити вбивства. 

Італія церква Папа Римський релігія Рим
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама