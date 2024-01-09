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Папа Римский заявил, что удары по гражданскому населению являются военным преступлением

9 января 2024 08:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Папа Римский заявил, что удары по гражданскому населению являются военным преступлением
Папа Римский Франциск. Фото: Vatican Media/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Папа Римский Франциск подчеркнул, что неизбирательные удары по гражданскому населению являются военным преступлением. По его словам, события в Украине и Газе являются наглядным свидетельством этого.

Об этом Папа Римский Франциск сказал в обращении к аккредитованным в Ватикане дипломатам, говоря о событиях на Ближнем Востоке и войне в Украине, передает Reuters.

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Удары по гражданскому населению

Понтифик призвал к прекращению огня на всех фронтах, когда комментировал конфликт между Израилем и группировкой ХАМАС, который привел к массовым жертвам среди гражданского населения в Газе.

Папа Римский осудил атаку боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Он назвал ее зверским актом терроризма и экстремизма. Понтифик призвал к немедленному освобождению заложников, которых до сих пор удерживают в секторе Газа.

По его словам, во время войны он уже не придерживается разграничения между военными и гражданскими целями.

"Нет ни одного конфликта, в котором бы каким-то образом не наносились неизбирательные удары по гражданскому населению. События в Украине и Газе являются наглядным свидетельством этого. Мы не должны забывать, что серьезные нарушения международного гуманитарного права являются военными преступлениями, и недостаточно только указывать на них, но и необходимо предотвращать их", — отметил он.

Папа Римским сказал, что международное сообщество должно прилагать больше усилий для защиты и имплементации гуманитарного права, которое, кажется, является единственным способом защитить человеческое достоинство в условиях войны.

По его словам, следует искоренять причины войн.

Напомним, Папа Римский Франциск призвал не прекращать молиться о народах, страдающих войной. В частности, первым он упомянул "мученический украинский народ". Призыв был произнесен после традиционной проповеди молитвы "Ангел Господень" в воскресенье 31 декабря 2023 года.

Также мы писали, что 25 декабря, в день великого религиозного праздника Рождества Папы Римский Франциск выступил с традиционной проповедью в Ватикане. Архиепископ призвал прекратить войны в Украине и секторе Газа.

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