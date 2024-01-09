Папа Римський заявив, що удари по цивільному населенню є воєнним злочином

Папа Римський Франциск. Фото: Vatican Media/­Handout via REUTERS

Папа Римський Франциск наголосив, що невибіркові удари по цивільному населенню є воєнним злочином. За його словами, події в Україні та Газі є наочним свідченням цього.

Про це Папа Римський Франциск сказав у зверненні до акредитованих у Ватикані дипломатів, говорячи про події на Близькому Сході та війну в Україні, передає Reuters.

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Удари по цивільному населенню

Понтифік закликав до припинення вогню на всіх фронтах, коли коментував конфлікт між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС, який призвів до масових жертв серед цивільного населення в Газі.

Папа Римський засудив атаку бойовиків ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року. Він назвав її звірячим актом тероризму та екстремізму. Понтифік закликав до негайного звільнення заручників, яких досі утримують у секторі Гази.

За його словами, під час війни він вже не дотримується розмежування між військовими і цивільними цілями.

"Немає жодного конфлікту, в якому б якимось чином не завдавали невибіркових ударів по цивільному населенню. Події в Україні та Газі є наочним свідченням цього. Ми не повинні забувати, що серйозні порушення міжнародного гуманітарного права є воєнними злочинами, і недостатньо лише вказувати на них, а й необхідно запобігати їм", — зазначив він.

Папа Римським сказав, що міжнародна спільнота має докладати більших зусиль для захисту та імплементації гуманітарного права, яке, здається, є єдиним способом захистити людську гідність в умовах війни.

За його словами, потрібно викорінювати причини війн.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав не припиняти молитися за народи, що страждають від війни. Зокрема, першим він згадав "мученицький український народ". Заклик було здійснено після традиційного проказування молитви "Ангел Господній" у неділю 31 грудня 2023 року.

Також ми писали, що 25 грудня, у день великого релігійного свята Різдва Христового Папа Римський Франциск виступив з традиційною проповіддю у Ватикані. Архієпископ закликав припинити війни в Україні та Секторі Гази.