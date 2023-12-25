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Папа Римський згадав про війну в Україні під час різдвяної проповіді

25 грудня 2023 17:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Папа Римський згадав про війну в Україні під час різдвяної проповіді
Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Сьогодні, 25 грудня, у день великого релігійного свята Різдва Христового Папа Римський Франциск виступив з традиційною проповіддю у Ватикані. Архієпископ закликав припинити війни в Україні та Секторі Гази.

Про це повідомляє REUTERS.

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Папа Римський Франциск під час свого різдвяного виступу сказав, що діти, які гинуть у війнах, у тому числі в Україні і Газі, є "маленькими Ісусами сьогодення" і що ізраїльські удари там пожинають "жахливий урожай" невинних мирних жителів.

У своєму різдвяному зверненні "Urbi et Orbi" Франциск також назвав напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня "огидним" і знову закликав звільнити близько 100 заручників, які все ще утримуються в Газі. Він виступив на центральному балконі собору Святого Петра перед тисячами людей.

Франциск закликав припинити конфлікти, політичні, соціальні чи військові, в таких місцях, як Україна, Сирія, Ємен, Ліван, Вірменія та Азербайджан.

Папа Римський закликав припинити військові дії та торгівлю зброєю

Виступаючи з того самого балкону, де він вперше з’явився світові в ніч свого обрання 13 березня 2013 року, він закликав звільнити заручників.

"Я благаю припинити військові дії, які призводять до жахливих жертв серед невинного цивільного населення, і закликаю до вирішення розпачливої ​​гуманітарної ситуації шляхом надання гуманітарної допомоги", — підкреслив архієпископ.

Присвятивши цілий абзац своєї проповіді торгівлі зброєю, Франциск наголосив, що як світ "взагалі може говорити про мир, коли виробництво, продаж і торгівля зброєю зростає". Він закликав до більш детального розслідування торгівлі зброєю.

"Про це треба говорити і писати, щоб висвітлити інтереси та прибутки, які рухають маріонетковими ниточками війни", — підсумував Папа Римський.

Нагадаємо, Ватикан видав постанову, схвалену Папою Франциском, що римо-католицькі священники можуть давати благословення одностатевим парам. Це можливо, якщо вони не є частиною звичайних церковних ритуалів чи літургій.

Раніше ми писали, що Папа Римський Франциск заявив, що у війні в Україні зацікавлені торговці зброєю. За його словами, він відчуває розчарування.

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