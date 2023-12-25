Папа Римский упомянул войну в Украине во время рождественской проповеди

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS

Сегодня, 25 декабря, в день великого религиозного праздника Рождества Христова Папа Римский Франциск выступил с традиционной проповедью в Ватикане. Архиепископ призвал прекратить войны в Украине и секторе Газа.

Об этом сообщает REUTERS.

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Папа Римский Франциск во время своего рождественского выступления сказал, что дети, погибающие в войнах, в том числе в Украине и Газе, являются "маленькими Иисусами настоящего" и что израильские удары там пожинают "ужасный урожай" невинных мирных жителей.

В своем рождественском обращении "Urbi et Orbi" Франциск также назвал нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября "отвратительным" и вновь призвал освободить около 100 заложников в Газе. Он выступил на центральном балконе собора Святого Петра перед тысячами людей.

Франциск призвал прекратить конфликты, политические, социальные или военные, в таких местах, как Украина, Сирия, Йемен, Ливан, Армения и Азербайджан.

Папа Римский призвал прекратить военные действия и торговлю оружием

Выступая с того же балкона, где он впервые явился миру в ночь своего избрания 13 марта 2013 года, он призвал освободить заложников.

"Я умоляю прекратить военные действия, приводящие к ужасным жертвам среди невинного гражданского населения, и призываю к решению отчаянной гуманитарной ситуации путем оказания гуманитарной помощи", — подчеркнул архиепископ.

Посвятив целый абзац своей проповеди торговле оружием, Франциск подчеркнул, что как мир "вообще может говорить о мире, когда производство, продажа и торговля оружием растет". Он призвал к более детальному расследованию торговли оружием.

"Об этом нужно говорить и писать, чтобы осветить интересы и доходы, которые двигают марионеточными ниточками войны", — подытожил Папа Римский.

Напомним, Ватикан издал постановление, одобренное Папой Франциском, что римско-католические священники могут давать благословение однополым парам. Это возможно, если они не являются частью обычных церковных ритуалов или литургий.

Ранее мы писали, что Папа Римский Франциск заявил, что в войне на Украине заинтересованы торговцы оружием. По его словам, он испытывает разочарование.