В останній день року Папа Франциск закликав молитися за український народ
Папа Римський Франциск закликав не припиняти молитися за народи, що страждають від війни. Зокрема, першим він згадав "мученицький український народ". Заклик було здійнено після традиційного проказування молитви "Ангел Господній" у неділю 31 грудня 2023 року.
Про це повідомляє Vatican News.
"Не переставаймо молитися за народи, які страждають від воєн: за мученицький український народ, за палестинський та ізраїльський народи, за народ Судану і за численні інші", — заклткав намісник святого Петра.
При цьому Понтифік задав риторичне питання, а саме: "Скільки життів було загублено у збройних конфліктах? Як же багато смертей? А скільки руйнувань, скільки страждань, скільки бідності?"
Також Папа Франциск закликав прислухатися до голосу сумління усіх, хто має зиск з цих воєн і не прагне їх зупинити.
Папа також згадав про Нігерію, де святкування Різдва були позначені актами насильства та нападами у штаті Плато. Тоді загинули сотні людей, переважно католиків.
Раніше ми повідомляли, що 25 грудня, у день великого релігійного свята Різдва Христового Папа Римський Франциск виступив з традиційною проповіддю у Ватикані. Єпископ Риму закликав припинити війни в Україні та Секторі Гази.
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