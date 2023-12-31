В останній день року Папа Франциск закликав молитися за український народ

Папа Римський Франциск. Фото: Reuters

Папа Римський Франциск закликав не припиняти молитися за народи, що страждають від війни. Зокрема, першим він згадав "мученицький український народ". Заклик було здійнено після традиційного проказування молитви "Ангел Господній" у неділю 31 грудня 2023 року.

Про це повідомляє Vatican News.

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"Не переставаймо молитися за народи, які страждають від воєн: за мученицький український народ, за палестинський та ізраїльський народи, за народ Судану і за численні інші", — заклткав намісник святого Петра.

При цьому Понтифік задав риторичне питання, а саме: "Скільки життів було загублено у збройних конфліктах? Як же багато смертей? А скільки руйнувань, скільки страждань, скільки бідності?"

Також Папа Франциск закликав прислухатися до голосу сумління усіх, хто має зиск з цих воєн і не прагне їх зупинити.

Папа також згадав про Нігерію, де святкування Різдва були позначені актами насильства та нападами у штаті Плато. Тоді загинули сотні людей, переважно католиків.

Раніше ми повідомляли, що 25 грудня, у день великого релігійного свята Різдва Христового Папа Римський Франциск виступив з традиційною проповіддю у Ватикані. Єпископ Риму закликав припинити війни в Україні та Секторі Гази.