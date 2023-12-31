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В последний день года Папа Франциск призвал молиться об украинском народе

31 декабря 2023 21:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В последний день года Папа Франциск призвал молиться об украинском народе
Папа Римский Франциск. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Папа Римский Франциск призвал не прекращать молиться о народах, страдающих войной. В частности, первым он упомянул "мученический украинский народ". Призыв был произнесен после традиционной проповеди молитвы "Ангел Господень" в воскресенье 31 декабря 2023 года.

Об этом сообщает Vatican News.

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"Не переставайте молиться за народы, страдающие войнами: за мученический украинский народ, за палестинский и израильский народы, за народ Судана и за многочисленные другие", — заключил наместник святого Петра.

При этом Понтифик задал риторический вопрос, а именно: "Сколько жизней было потеряно в вооруженных конфликтах? Как много смертей? А сколько разрушений, сколько страданий, сколько бедности?"

Также Папа Франциск призвал прислушаться к голосу совести всех, кто пользуется этими войнами и не стремится их остановить.

Папа также упомянул о Нигерии, где празднования Рождества были отмечены актами насилия и нападениями в штате Плато. Тогда погибли сотни людей, преимущественно католиков.

Ранее мы сообщали, что 25 декабря, в день великого религиозного праздника Рождества Папы Римский Франциск выступил с традиционной проповедью в Ватикане. Епископ Рима призвал прекратить войны в Украине и секторе Газа.

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