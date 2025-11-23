Видео
Главная Новости дня Папа Римский принял украинских детей, которых вернули из РФ

Папа Римский принял украинских детей, которых вернули из РФ

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 08:33
обновлено: 08:49
Папа Римский Лев XIV встретился с украинскими детьми
Встреча Папы Римского с украинскими детьми, которых вернули из России, и женщинами, которых вернули из российского плена. Фото: Ирина Верещук/Facebook

Папа Римский Лев XIV встретился с украинскими детьми, которых удалось вернуть из России в рамках программы Bring Kids Back UA. Вместе с ними Святейший Отец принял и освобожденных из российского плена женщин, выразив поддержку и благословение всем, кто пережил войну.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук в Facebook.

Реклама
Читайте также:
Зустріч Папи Римського з українськими дітьми
Встреча Папы Римского с украинскими детьми. Фото: Минсоцполитики/Facebook

Папа Римский встретился с украинскими детьми и женщинами

В пятницу, 21 ноября, в Ватикане состоялась частная аудиенция Папы Льва XIV с украинской делегацией, которую возглавила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.

В составе делегации были украинские дети, возвращенные из России в рамках программы Bring Kids Back UA, а также гражданские женщины — родственники этих детей, которых ранее удерживали в российском плену.

В конце аудиенции украинские дети подарили Папе рисунки и футболки с символикой несокрушимой Украины. В ответ Его Святейшество подарил присутствующим четки как знак поддержки и солидарности.

Зустріч Папи Римського з українськими дітьми
Папа Римский принял украинских детей. Фото: Минсоцполитики/Facebook

"Папа Римский Лев XIV принял группу украинских детей, возвращенных домой в рамках программы Bring Kids Back UA. Рядом с ними — гражданские женщины, которых удалось освободить из российского плена.

Мы искренне поблагодарили Его Святейшество за то, что он чувствует боль наших ран и слышит наши просьбы о помощи. За его ежедневные гуманитарные усилия, которые помогают украинским семьям снова быть вместе", — сообщила Верещук.

А также добавила, что украинская сторона просила о дальнейшей поддержке Святого Престола — в возвращении детей, в освобождении пленных.

"В конце мы помолились вместе со Святейшим Отцом. Это была очень искренняя молитва — о жизни, о детях, о мире. И получили его благословение, которое сегодня стало для нас знаком большой надежды", — сообщила представительница ОПУ.

Напомним, что недавно Папа Римский Лев XIV заявил, что Ватикан продолжает призывать к миру в Украине, однако он отверг его роль как посредника.

Ранее, в июне 2025 года, в Ватикане состоялась святая месса с участием Папы Римского Льва XIV, во время которой звучала украинская речь.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
