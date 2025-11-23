Зустріч Папи Римського з українськими дітьми, яких повернули з Росії, та жінками, яких повернули з російського полону. Фото: Ірина Верещук/Facebook

Папа Римський Лев XIV зустрівся з українськими дітьми, яких вдалося повернути з Росії в межах програми Bring Kids Back UA. Разом із ними Святіший Отець прийняв і звільнених із російського полону жінок, висловивши підтримку та благословення всім, хто пережив війну.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук у Facebook.

Зустріч Папи Римського з українськими дітьми. Фото: Мінсоцполітики/Facebook

Папа Римський зустрівся з українськими дітьми та жінками

У п'ятницю, 21 листопада, у Ватикані відбулася приватна аудієнція Папи Лева XIV з українською делегацією, яку очолила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

У складі делегації були українські діти, повернуті з Росії в межах програми Bring Kids Back UA, а також цивільні жінки — родичі цих дітей, яких раніше утримували в російському полоні.

Наприкінці аудієнції українські діти подарували Папі малюнки та футболки з символікою незламної України. У відповідь Його Святість подарував присутнім вервиці як знак підтримки та солідарності.

Папа Римський прийняв українських дітей. Фото: Мінсоцполітики/Facebook

"Папа Римський Лев XIV прийняв групу українських дітей, повернутих додому в межах програми Bring Kids Back UA. Поруч із ними — цивільні жінки, яких вдалося визволити з російського полону.

Ми щиро подякували Його Святості за те, що він відчуває біль наших ран і чує наші прохання про допомогу. За його щоденні гуманітарні зусилля, які допомагають українським сім’ям знову бути разом", — повідомила Верещук.

А також додала, що українська сторона просила про подальшу підтримку Святого Престолу — у поверненні дітей, у звільненні полонених.

"Наприкінці ми помолилися разом зі Святішим Отцем. Це була дуже щира молитва — про життя, про дітей, про мир. І отримали його благословення, яке сьогодні стало для нас знаком великої надії", — поінформувала представниця ОПУ.

Нагадаємо, що нещодавно Папа Римський Лев XIV заявив, що Ватикан продовжує закликати до миру в Україні, однак він відкинув його роль як посередника.

Раніше, у червні 2025 року, у Ватикані відбулася свята меса за участі Папи Римського Лева XIV, під час якої лунала українська мова.