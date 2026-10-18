Папа Римский Лев XIV. Фото: Reuters

Папа Лев XIV вернулся в Ватикан после операции по удалению злокачественной опухоли правого легкого. Понтифика выписали из римской клиники Джемелли днем в субботу, 17 октября. Перед выпиской врачи проверили результаты анализов крови и рентгена грудной клетки.

Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола, передает Vatican News, информирует Новини.LIVE.

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Что известно об операции Папы Льва XIV

Операцию понтифику Льву XIV провели 13 октября в римской клинике Джемелли. Врачи удалили нижнюю долю правого легкого, в которой обнаружили злокачественную опухоль.

Как рассказал хирург Стефано Маргаритора, новообразование обнаружили случайно во время планового обследования брюшной полости. У Папы не было симптомов со стороны дыхательной системы, и он чувствовал себя хорошо.

По словам врача, операция прошла без осложнений. После вмешательства понтифик проходил послеоперационное восстановление, а результаты анализов крови и рентгена грудной клетки подтвердили, что его состояние позволяет покинуть больницу.

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Перед возвращением в Ватикан Лев XIV отслужил мессу в специально оборудованной для этого комнате на десятом этаже клиники Джемелли.

Когда Папа вернется к привычному графику

В воскресенье, 18 октября, Папа Лев XIV должен был провести традиционную молитву "Ангел Господень" в полдень по местному времени из окна Апостольского дворца в Ватикане.

По оценке хирурга Стефано Маргаритори, для полного физического восстановления после операции понтифику понадобится еще примерно десять дней.

Врач также заявил, что на данный момент не видит медицинских причин отменять запланированную на 6–17 ноября поездку Папы в Латинскую Америку.

"Я бы сказал, что нет клинических причин, из-за которых эта поездка не должна состояться", — отметил Маргаритора в интервью Vatican News.

Новини.LIVE сообщали, что у Папы Римского Льва XIV диагностировали аденокарциному легкого после операции по удалению нижней доли правого легкого. Хирургическое вмешательство длилось около 90 минут и прошло без осложнений. Ватикан не сообщил стадию заболевания и не уточнил, распространился ли рак на лимфатические узлы.

Новини.LIVE писали, что 11 октября 2026 года Папа Римский Лев XIV сообщил, что врачи обнаружили в его лёгком небольшой узелок на ранней стадии. Понтифик согласился на операцию по удалению образования, которую планировали провести в ближайшие дни. По данным Ватикана, восстановление после хирургического вмешательства должно было длиться около недели.