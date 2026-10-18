Папа Римський Лев XIV. Фото: Reuters

Папа Лев XIV повернувся до Ватикану після операції з видалення злоякісної пухлини правої легені. Понтифіка виписали з римської клініки Джемеллі вдень у суботу, 17 жовтня. Перед випискою лікарі перевірили результати аналізів крові та рентгену грудної клітки.

Про це повідомила пресслужба Святого Престолу, передає Vatican News, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про операцію Папи Лева XIV

Операцію понтифіку Леву XIV провели 13 жовтня в римській клініці Джемеллі. Лікарі видалили нижню частку правої легені, у якій виявили злоякісну пухлину.

Як розповів хірург Стефано Маргарітора, новоутворення виявили випадково під час планового обстеження черевної порожнини. Папа не мав симптомів із боку дихальної системи та почувався добре.

За словами лікаря, операція минула без ускладнень. Після втручання понтифік проходив післяопераційне відновлення, а результати аналізів крові та рентгену грудної клітки підтвердили, що його стан дозволяє залишити лікарню.

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Перед поверненням до Ватикану Лев XIV відслужив месу в спеціально облаштованій для цього кімнаті на десятому поверсі клініки Джемеллі.

Коли Папа повернеться до звичного графіка

У неділю, 18 жовтня, Папа Лев XIV мав провести традиційну молитву "Ангел Господній" опівдні за місцевим часом із вікна Апостольського палацу у Ватикані.

За оцінкою хірурга Стефано Маргарітори, для повного фізичного відновлення після операції понтифіку знадобиться ще приблизно десять днів.

Лікар також заявив, що наразі не бачить медичних причин скасовувати заплановану на 6–17 листопада поїздку Папи до Латинської Америки.

"Я б сказав, що немає клінічних причин, через які ця поїздка не повинна відбутися", — зазначив Маргарітора в інтерв’ю Vatican News.

Новини.LIVE інформували, що Папі Римському Леву XIV діагностували аденокарциному легені після операції з видалення нижньої частки правої легені. Хірургічне втручання тривало близько 90 хвилин і минуло без ускладнень. Ватикан не повідомив стадію захворювання та не уточнив, чи поширився рак на лімфатичні вузли.

Новини.LIVE писали, що 11 жовтня 2026 року Папа Римський Лев XIV повідомив, що лікарі виявили в його легені невеликий вузлик на ранній стадії. Понтифік погодився на операцію з видалення утворення, яку планували провести найближчими днями. За даними Ватикану, відновлення після хірургічного втручання мало тривати близько тижня.