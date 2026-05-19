Главная Новости дня Палиса заявил о перехвате инициативы у РФ на фронте

Палиса заявил о перехвате инициативы у РФ на фронте

Дата публикации 19 мая 2026 11:16
Павел Палиса. Фото: facebook.com/Pavlo.Palisa

Украинские военные постепенно перехватывают инициативу на линии фронта. В то же время классические механизированные наступления фактически потеряли эффективность, а ключевую роль в современной войне все больше играют беспилотники.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью 24 каналу, передает Новини.LIVE.

Палиса рассказал о ситуации на фронте

По словам Палисы, нынешние условия боевых действий существенно отличаются от классических военных сценариев, которые ранее изучали в военных академиях.

"Сейчас условия поля боя таковы, что чрезвычайно трудно провести наступательную операцию в классическом понимании. Дроны "рулят" полем боя", — подчеркнул он.

Палиса пояснил, что именно доминирование в использовании беспилотников позволяет украинским силам получать преимущество на отдельных направлениях.

"Доминация в малом небе дает нам возможности реализовать это преимущество на земле. Она очень осторожная, очень взвешенная. Но тенденция к перехвату инициативы на поле боя у нас сейчас есть", — заявил военный.

В то же время он отметил, что российские войска все еще имеют локальные тактические успехи на некоторых участках фронта, однако эти продвижения сопровождаются огромными потерями.

По словам Палисы, в первом квартале 2025 года на отдельных направлениях российская армия вдвое увеличила потери на каждый оккупированный квадратный километр по сравнению с прошлым годом.

"Это очень хороший результат. Мне очень приятно отметить, что на многих уровнях — батальон, бригада, армейский корпус — есть четкое понимание, как достичь нужного результата", — отметил он.

Отдельно Палиса прокомментировал и будущее войны и роль новейших технологий на поле боя. По его мнению, несмотря на активное развитие дронов, роботизированных комплексов и искусственного интеллекта, полностью заменить человека они не смогут.

"Человека на поле боя никто не сможет заменить. Дроны, НРК, использование искусственного интеллекта — все это призвано облегчить работу человека на поле боя и сохранить его жизнь", — подчеркнул Палиса.

Он добавил, что в ближайшем будущем полное исключение человека из боевых процессов маловероятно.

Как сообщали Новини.LIVE, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сообщил, что российские войска усилили наступательные действия почти вдоль всей линии фронта и проводят перегруппировку сил. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на ключевых направлениях, в частности на Покровском, где враг сконцентрировал значительные резервы.

В ВСУ также отмечают, что после кратковременного перемирия на 9 мая российская армия возобновила штурмы с новой интенсивностью. По данным украинского командования, паузу оккупанты использовали для перегруппировки подразделений и усиления логистического обеспечения.

война в Украине ситуация на фронте Павел Палиса
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
