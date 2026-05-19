Паліса заявив про перехоплення ініціативи в РФ на фронті

Павло Паліса. Фото: facebook.com/Pavlo.Palisa

Українські військові поступово перехоплюють ініціативу на лінії фронту. Водночас класичні механізовані наступи фактично втратили ефективність, а ключову роль у сучасній війні дедалі більше відіграють безпілотники.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв'ю 24 каналу, передає Новини.LIVE.

Паліса розповів про ситуацію на фронті

За словами Паліси, нинішні умови бойових дій суттєво відрізняються від класичних військових сценаріїв, які раніше вивчали у військових академіях.

"Зараз умови поля бою такі, що надзвичайно важко провести наступальну операцію у класичному розумінні. Дрони "рулять" полем бою", — наголосив він.

Паліса пояснив, що саме домінування у використанні безпілотників дозволяє українським силам отримувати перевагу на окремих напрямках.

"Домінація в малому небі дає нам можливості реалізувати цю перевагу на землі. Вона дуже обережна, дуже виважена. Але тенденція до перехоплення ініціативи на полі бою у нас зараз є", — заявив військовий.

Водночас він зауважив, що російські війська все ще мають локальні тактичні успіхи на деяких ділянках фронту, однак ці просування супроводжуються величезними втратами.

За словами Паліси, у першому кварталі 2025 року на окремих напрямках російська армія удвічі збільшила втрати на кожен окупований квадратний кілометр порівняно з минулим роком.

"Це дуже добрий результат. Мені дуже приємно зазначити, що на багатьох рівнях — батальйон, бригада, армійський корпус — є чітке розуміння, як досягнути потрібного результату", — зазначив він.

Окремо Паліса прокоментував і майбутнє війни та роль новітніх технологій на полі бою. На його думку, попри активний розвиток дронів, роботизованих комплексів та штучного інтелекту, повністю замінити людину вони не зможуть.

"Людину на полі бою ніхто не зможе замінити. Дрони, НРК, використання штучного інтелекту — все це покликано полегшити роботу людини на полі бою й зберегти її життя", — підкреслив Паліса.

Він додав, що в найближчому майбутньому повне виключення людини з бойових процесів є малоймовірним.

Як повідомляли Новини.LIVE, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська посилили наступальні дії майже вздовж усієї лінії фронту та проводять перегрупування сил. Найбільш напружена ситуація зберігається на ключових напрямках, зокрема на Покровському, де ворог сконцентрував значні резерви.

У ЗСУ також зазначають, що після короткочасного перемир'я на 9 травня російська армія відновила штурми з новою інтенсивністю. За даними українського командування, паузу окупанти використали для перегрупування підрозділів та посилення логістичного забезпечення.