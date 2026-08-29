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Главная Новости дня Палиса: в РФ разрабатывают сценарии наступления на север Украины

Палиса: в РФ разрабатывают сценарии наступления на север Украины

Ua ru
29 августа 2026 13:48
Россия планирует возможные операции на Киев и Чернигов: Палиса раскрыл подробности
Павел Палиса. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса сообщил, что Кремль поручил российскому военному командованию разработать несколько возможных сценариев проведения операции в направлении Киева и Чернигова. Он уточнил, что речь идет не о непосредственном начале наступательной операции, а о планировании.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Павла Палису, передает Новини.LIVE.

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Россия разрабатывает возможные сценарии нового наступления на Украину

"Мы действительно получали информацию от разведок, причем проверенную из нескольких источников, о том, что военное руководство Вооруженных Сил Российской Федерации получило задание от политического руководства спланировать проведение подобной операции в нескольких вариантах в направлении Киева и Чернигова", — заявил он.

Палиса уточнил, что на данный момент российское командование лишь прорабатывает несколько возможных сценариев дальнейших действий. В то же время Генеральный штаб Украины уже подготовил варианты реагирования, организации обороны и противодействия возможным действиям РФ. Кроме того, формирования наступательной группировки противника на этих направлениях пока нет.

Для Украины ключевым приоритетом является создание таких условий, при которых российские оккупанты не смогут перейти к наступлению.

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Как писали Новини.LIVE, премьер Польши Дональд Туск заявил, что Варшава получает сигналы о серьёзной подготовке России к возможной эскалации. Он предположил, что ближайшие семь-восемь месяцев могут стать определяющими.

А экономический эксперт Алексей Кущ предположил, что новый масштабный этап российско-украинского противостояния может припасть на 2040–2050 годы. По его мнению, после возможной паузы или замораживания нынешней фазы войны Кремль может изменить подход.

Киев Чернигов Украина Россия наступление Павел Палиса
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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