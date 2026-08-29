Россия планирует возможные операции на Киев и Чернигов: Палиса раскрыл подробности

Павел Палиса. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса сообщил, что Кремль поручил российскому военному командованию разработать несколько возможных сценариев проведения операции в направлении Киева и Чернигова. Он уточнил, что речь идет не о непосредственном начале наступательной операции, а о планировании.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Павла Палису, передает Новини.LIVE.

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Россия разрабатывает возможные сценарии нового наступления на Украину

"Мы действительно получали информацию от разведок, причем проверенную из нескольких источников, о том, что военное руководство Вооруженных Сил Российской Федерации получило задание от политического руководства спланировать проведение подобной операции в нескольких вариантах в направлении Киева и Чернигова", — заявил он.

Палиса уточнил, что на данный момент российское командование лишь прорабатывает несколько возможных сценариев дальнейших действий. В то же время Генеральный штаб Украины уже подготовил варианты реагирования, организации обороны и противодействия возможным действиям РФ. Кроме того, формирования наступательной группировки противника на этих направлениях пока нет.

Для Украины ключевым приоритетом является создание таких условий, при которых российские оккупанты не смогут перейти к наступлению.

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Как писали Новини.LIVE, премьер Польши Дональд Туск заявил, что Варшава получает сигналы о серьёзной подготовке России к возможной эскалации. Он предположил, что ближайшие семь-восемь месяцев могут стать определяющими.

А экономический эксперт Алексей Кущ предположил, что новый масштабный этап российско-украинского противостояния может припасть на 2040–2050 годы. По его мнению, после возможной паузы или замораживания нынешней фазы войны Кремль может изменить подход.