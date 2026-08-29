Росія планує можливі операції на Київ і Чернігів: Паліса розкрив деталі

Павло Паліса. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса розповів, що Кремль доручив російському військовому командуванню розробити кілька можливих сценаріїв проведення операції у напрямку Києва та Чернігова. Він уточнив, що не йдеться про безпосередній початок наступальної операції, а про планування.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Павла Палісу, передає Новини.LIVE.

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Росія розробляє можливі сценарії нового наступу на Україну

"Ми дійсно отримували інформацію від розвідок, причому верифіковану з кількох джерел, про те, що військове керівництво Збройних Сил Російської Федерації отримало завдання від політичного керівництва спланувати проведення подібної операції у кількох варіантах у напрямку Києва та Чернігова", — заявив він.

Паліса уточнив, що наразі російське командування лише опрацьовує кілька можливих сценаріїв подальших дій. Водночас Генеральний штаб України уже підготував варіанти реагування, організації оборони та протидії можливим діям РФ. Крім того, формування наступального угруповання противника на цих напрямках наразі немає.

Для України ключовим пріоритетом є створення таких умов, за яких російські окупанти не матимуть можливості перейти до наступу.

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