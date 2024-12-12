Подоляк сравнил режим Асада в Сирии и войну в Украине

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: ОП

В Сирии повстанцы через три дня свергли режим диктатора Башара Асада. В то же время, Украина борется против России уже почти три года.

Об этом написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в Telegram в четверг, 12 декабря.

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"Почувствуйте разницу. Власти семьи Асадов упали в Сирии за три дня под давлением нерегулярных отрядов ополчения. Украина уже три года противостоит полномасштабной агрессии одной из крупнейших армий мира", — говорится в сообщении.

По словам Подоляка, так проявляется разница между оторванными от своего народа авторитарными режимами и свободными государствами, население защищает свои права, культуру и жизнь. Он подчеркнул, что это разрушает мифы пропагандистской машины Кремля, один из которых описывает войну в Украине как "противостояние глобалистской элите".

Подоляк добавил, что продолжительность и эффективность украинского сопротивления свидетельствует о массовом вовлечении миллионов граждан в оборону своего государства.

"Эти люди страдают, устают, порой отчаиваются, впрочем, не сдаются", — подчеркнул он.

Скриншот поста Подоляка

Напомним, после свержения режима в Сирии тысячи граждан возвращаются домой. На дорогах фиксируют огромные пробки.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил режимы Асада и российского президента Владимира Путина. Они оба основываются на насилии и репрессиях.