Подоляк порівняв режим Асада в Сирії та війну в Україні

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: ОП

У Сирії повстанці за три дні повалили режим диктатора Башара Асада. Водночас Україна бореться проти Росії вже майже три роки.

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram у четвер, 12 грудня.

Читайте також:

Падіння режиму Асада

"Відчуйте різницю. Влада родини Асадів упала в Сирії за три дні під тиском нерегулярних загонів ополчення. Натомість Україна вже три роки протистоїть повномасштабній агресії однієї з найбільших армій світу", — йдеться у повідомленні.

За словами Подоляка, так проявляється різниця між відірваними від свого народу авторитарними режимами і вільними державами, населення захищає власні права, культуру та життя. Він наголосив, що це руйнує міфи пропагандистської машини Кремля, один з яких описує війну в Україні як "протистояння глобалістській еліті".

Подоляк додав, що тривалість та ефективність українського опору свідчить про масову залученість мільйонів громадян до оборони своєї держави.

"Ці люди страждають, втомлюються, часом зневірюються, утім не здаються", — підкреслив він.

Скриншот допису Подоляка

Нагадаємо, після повалення режиму у Сирії тисячі громадян повертаються додому. На дорогах фіксують величезні затори.

Президент України Володимир Зеленський порівняв режими Асада та російського президента Володимира Путіна. Вони обидва ґрунтуються на насильстві й репресіях.