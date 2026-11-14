Евгений Шах. Фото: facebook.com/frankotheatre

Умер народный артист Украины и актёр Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Евгений Шах. Он ушёл из жизни в возрасте 80 лет. Среди его самых известных работ — озвучивание профессора Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере.

Об этом сообщила пресс-служба Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, передает Новини.LIVE.

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Умер Евгений Шах

"Есть люди, чье присутствие делает жизнь светлее — не громкими словами или большими жестами, а своей добротой, искренностью, умением быть рядом, поддержать, рассмешить, подарить тепло даже в самые тяжелые дни. Именно таким мы навсегда запомним нашего друга и коллегу, народного артиста Украины Евгения Шаха", — говорится в сообщении.

Евгений Шах. Фото: facebook.com/frankotheatre

Коллеги артиста характеризуют его как невероятно светлого, искреннего и доброго человека. В театре отметили, что Евгений Шах — талантливый актер, который умел быть настоящим на сцене и в жизни.

"В Евгении Михайловиче было столько душевного тепла, человечности и любви к людям, что казалось, этого хватит на всех, кто оказался рядом. Мы безмерно благодарны судьбе за то, что имели счастье знать его, работать рядом, делить с ним сцену, радости и переживания", — говорится в сообщении.

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Народный артист Украины Евгений Шах. Фото: facebook.com/frankotheatre

Театр выразил соболезнования родным и близким Евгения Шаха.

Что известно о Евгении Шахе

Родился 9 февраля 1946 года в поселке Куликов, что во Львовской области. В 1965 году окончил Драматическую студию при театре имени И. Франко.

Уже в следующем году стал актёром Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Евгений Шах вместе с коллегами. Фото: facebook.com/frankotheatre

В 1977 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

Признание его творческой деятельности на государственном уровне состоялось в 1997 году, когда Евгению Шаху присвоили звание заслуженного артиста Украины.

Еще одной важной наградой стала театральная премия "Киевская пектораль", лауреатом которой он стал в 2001 году. Награду актер получил за роль Омелька в постановке "Мартин Боруля" по одноименной пьесе Ивана Карпенко-Карого. Его отметили в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Выступление Евгения Шаха в театре. Фото: facebook.com/frankotheatre

В 2006 году творческие заслуги Евгения Шаха были отмечены званием народного артиста Украины.

Значительную часть деятельности актера составляла работа над украинским дубляжом. Он озвучивал персонажей художественных фильмов, сериалов, мультфильмов, а также участвовал в аудиозаписях книг.

Среди его самых известных работ — украинский голос Альбуса Дамблдора в кинофраншизе о Гарри Поттере.

Кроме того, он участвовал в украинском дубляже "Звездных войн: Последние джедаи" и мультфильма "История игрушек 4".

Как писали Новини.LIVE, 12 ноября на 80-м году жизни умер Герой Украины Вячеслав Брюховецкий. Он был литературоведом, преподавателем, общественным деятелем и одним из людей, стоящих у истоков Народного движения Украины.

На его смерть отреагировал руководитель ОП Кирилл Буданов. Он подчеркнул вклад общественного деятеля в возрождение Киево-Могилянской академии, развитие национального образования и строительство независимой Украины.