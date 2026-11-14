Євген Шах. Фото: facebook.com/frankotheatre

Помер народний артист України та актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євген Шах. Він пішов із життя у віці 80 років. Серед найвідоміших його робіт — озвучування професора Албуса Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера.

Про це повідомила пресслужба Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, передає Новини.LIVE.

Реклама

Помер Євген Шах

"Є люди, чия присутність робить життя світлішим – не гучними словами чи великими жестами, а своєю добротою, щирістю, умінням бути поруч, підтримати, розсмішити, подарувати тепло навіть у найважчі дні. Саме таким ми назавжди запам’ятаємо нашого друга та колегу, народного артиста України Євгена Шаха", — йдеться у повідомленні.

Євген Шах. Фото: facebook.com/frankotheatre

Колеги артиста характеризують його як неймовірно світлу, щиру та добру людину. У театрі зауважили, що Євген Шах — талановитий актор, який умів бути справжнім на сцені та в житті.

"У Євгені Михайловичі було стільки душевного тепла, людяності та любові до людей, що здавалося, цього вистачить на всіх, хто опинився поруч. Ми безмежно вдячні долі за те, що мали щастя знати його, працювати поруч, розділяти з ним сцену, радощі й переживання", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Народний артист України Євген Шах. Фото: facebook.com/frankotheatre

Театр висловив співчуття рідним та близьким Євгена Шаха.

Що відомо про Євгена Шаха

Народився 9 лютого 1946 року в селищі Куликів, що на Львівщині. У 1965 році закінчив Драматичну студію при театрі імені І. Франка.

Вже наступного року став актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Євген Шах разом із колегами. Фото: facebook.com/frankotheatre

У 1977 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

Визнання його творчої діяльності на державному рівні відбулося у 1997 році, коли Євгену Шаху присвоїли звання заслуженого артиста України.

Ще однією важливою відзнакою стала театральна премія "Київська пектораль", лауреатом якої він став у 2001 році. Нагороду актор отримав за роль Омелька у постановці "Мартин Боруля" за однойменною п'єсою Івана Карпенка-Карого. Його відзначили в категорії "Краща чоловіча роль другого плану".

Виступ Євгена Шаха в театрі. Фото: facebook.com/frankotheatre

У 2006 році творчі заслуги Євгена Шаха відзначили званням народного артиста України.

Значну частину діяльності актора становила робота над українським дубляжем. Він озвучував персонажів художніх фільмів, серіалів, мультфільмів, а також брав участь в аудіозаписах книжок.

Серед найвідоміших його робіт — український голос Альбуса Дамблдора у кінофраншизі про Гаррі Поттера.

Крім того, брав участь в українському дубляжі "Зоряних війн: Останні джедаї" та мультфільму "Історія іграшок 4".

Як писали Новини.LIVE, 12 листопада на 80-му році життя пішов із життя Герой України В’ячеслав Брюховецький. Він був літературознавцем, викладачем, громадським діячем і одним із людей, які стояли біля витоків Народного Руху України.

На його смерть відреагував керівник ОП Кирило Буданов. Він наголосив на внеску громадського діяча у відродження Києво-Могилянської академії, розвиток національної освіти та розбудову незалежної України.