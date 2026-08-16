Прогноз магнитных бурь на сегодня 16 августа

Измерение артериального давления. Фото: Pexels

Магнитные бури в воскресенье, 16 августа, на Земле не ожидаются. За последние сутки солнечная активность оставалась на низком уровне. Кроме того, на Солнце произошло четыре вспышки класса B и пять класса C, которые существенно не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 16 августа

Геомагнитное поле сегодня будет от спокойного до нестабильного уровня, а солнечная активность — низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 16 августа:

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%

Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 30

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Влияние магнитных бурь на организм

Магнитные бури — это волнение магнитного поля Земли, возникающие из-за солнечной активности. Некоторые люди замечают в такие периоды:

усталость и сонливость;

головную боль;

раздражительность или тревожность;

проблемы со сном;

ощущение слабости.

В такие дни лучше создать для организма максимально комфортные условия — хорошо выспаться, регулярно питаться, пить достаточно воды, не перегреваться, ограничить употребление алкоголя и кофеина и не перегружать себя физически.

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Как писали Новини.LIVE, геомагнитные колебания различной интенсивности возможны уже 21–23 августа, а также в конце месяца. Метеозависимым стоит подготовиться.

А 12 августа произошло солнечное затмение, частичную фазу которого было видно и в Украине, но лучшие условия для наблюдения были на западе. Это стало первым за 27 лет полным солнечным затмением, которое можно было наблюдать из некоторых частей Европы.