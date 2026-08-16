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Главная Новости дня Ожидаются вспышки М-класса: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ожидаются вспышки М-класса: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 13:37
Прогноз магнитных бурь на сегодня 16 августа
Измерение артериального давления. Фото: Pexels

Магнитные бури в воскресенье, 16 августа, на Земле не ожидаются. За последние сутки солнечная активность оставалась на низком уровне. Кроме того, на Солнце произошло четыре вспышки класса B и пять класса C, которые существенно не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 16 августа

Геомагнитное поле сегодня будет от спокойного до нестабильного уровня, а солнечная активность — низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 16 августа:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%
  • Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 30
Магнітні бурі 16 серпня
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Влияние магнитных бурь на организм

Магнитные бури — это волнение магнитного поля Земли, возникающие из-за солнечной активности. Некоторые люди замечают в такие периоды:

  • усталость и сонливость;
  • головную боль;
  • раздражительность или тревожность;
  • проблемы со сном;
  • ощущение слабости.

В такие дни лучше создать для организма максимально комфортные условия — хорошо выспаться, регулярно питаться, пить достаточно воды, не перегреваться, ограничить употребление алкоголя и кофеина и не перегружать себя физически.

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Как писали Новини.LIVE, геомагнитные колебания различной интенсивности возможны уже 21–23 августа, а также в конце месяца. Метеозависимым стоит подготовиться.

А 12 августа произошло солнечное затмение, частичную фазу которого было видно и в Украине, но лучшие условия для наблюдения были на западе. Это стало первым за 27 лет полным солнечным затмением, которое можно было наблюдать из некоторых частей Европы.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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