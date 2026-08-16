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Головна Новини дня Очікуються спалахи М-класу: прогноз магнітних бур на сьогодні

Очікуються спалахи М-класу: прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 13:37
Прогноз магнітних бур на сьогодні 16 серпня
Вимірювання артеріального тиску. Фото: Pexels

Магнітні бурі у неділю, 16 серпня, не очікуються на Землі. Упродовж останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. Крім того, на Сонці було чотири спалахи B класу та пʼять С, які суттєво не впливають на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 16 серпня

Геомагнітне поле сьогодні буде від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 16 серпня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 30
Магнітні бурі 16 серпня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Вплив магнітних бур на організм

Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, які виникають через сонячну активність. Деякі люди помічають у такі періоди: 

  • втому та сонливість;
  • головний біль;
  • дратівливість або тривожність;
  • проблеми зі сном;
  • відчуття слабкості.

У такі дні краще зробити організму максимально комфортні умови — добре виспатися, регулярно їсти, достатньо пити води, не перегріватися, обмежити надлишок алкоголю та кофеїну й не перевантажувати себе фізично.

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Як писали Новини.LIVEгеомагнітні коливання різної інтенсивності можливі вже 21–23 серпня, а також наприкінці місяця. Метеозалежним варто приготуватися.

А 12 серпня було сонячне затемнення, часткову фазу якого було видно й в Україні, але найкращі умови для спостереження були на заході. Це стало першим за 27 років повним сонячним затемненням, яке можна було спостерігати з деяких частин Європи.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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