2 августа ожидается слабая магнитная буря: прогноз на сегодня

Женщина держится за голову от боли, планета. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В воскресенье, 2 августа, на Земле прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. Несмотря на низкую солнечную активность, в течение суток возможны вспышки М-класса. Метеозависимым людям рекомендуется внимательнее следить за самочувствием.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 2 августа

В воскресенье, 2 августа, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Геомагнитная активность такого уровня обычно не представляет серьезной угрозы, однако может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных.

Кроме того, в дни повышенной геомагнитной активности метеозависимые люди и пожилые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Поэтому им рекомендуется более внимательно относиться к своему здоровью.

За последние 24 часа солнечная активность оставалась низкой. За прошедшие сутки на Солнце зафиксировали три вспышки класса С, которые не оказывают существенного влияния на Землю.

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По прогнозу, в течение воскресенья геомагнитное поле будет колебаться от спокойного состояния до уровня сильного шторма. В то же время солнечная активность останется низкой, хотя существует вероятность возникновения вспышек М-класса.

Солнечная активность на 2 августа:

вероятность небольшой геомагнитной бури — 35%;

вероятность сильного геомагнитного шторма — 15%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 43.

Прогноз магнитных бурь со 2 по 4 августа. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури влияют на здоровье и какие симптомы могут возникать

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), прямое влияние магнитных бурь на здоровье человека до сих пор остается предметом научных исследований. В то же время часть метеочувствительных людей в периоды повышенной геомагнитной активности сообщает о временном ухудшении самочувствия.

Чаще всего в такие дни могут наблюдаться:

головная боль;

усталость или сонливость;

головокружение;

раздражительность;

снижение концентрации внимания;

нарушение сна;

колебания артериального давления у людей, склонных к таким состояниям.

Специалисты рекомендуют в дни магнитных бурь придерживаться привычного режима сна, пить достаточно воды, избегать переутомления и сильного стресса. Людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями также советуют внимательнее следить за своим самочувствием и выполнять рекомендации врача.

Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года на Земле прогнозируется несколько периодов повышенной солнечной активности, которые могут сопровождаться слабыми или умеренными магнитными бурями. По предварительным данным, геомагнитные колебания ожидаются 5–7, 13–15, 21–23 и 29–31 августа. В то же время специалисты отмечают, что в целом месяц будет преимущественно спокойным, а долгосрочный прогноз еще может измениться.

Новини.LIVE также сообщали, что в августе 2026 года в Украине прогнозируется температура на 1–3 °С выше климатической нормы, а также дефицит осадков. Самая сильная жара ожидается на юге и востоке, где местами температура воздуха может достигать +41 °С, тогда как во второй половине месяца возможны грозы, шквалы и град. В конце августа синоптики прогнозируют постепенное ослабление жары и снижение температуры до комфортных значений.