Слабка магнітна буря очікується 2 серпня: прогноз на сьогодні

Жінка тримається за голову через біль, планета. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

У неділю, 2 серпня, на Землі прогнозують слабку магнітну бурю рівня G1. Попри низьку сонячну активність, протягом доби можливі спалахи М-класу. Метеозалежним людям рекомендують уважніше стежити за самопочуттям.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 2 серпня

У неділю, 2 серпня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Геомагнітна активність такого рівня зазвичай не становить серйозної загрози, однак може спричинити незначні збої в роботі енергосистем, а також впливати на маршрути міграції птахів і тварин.

Крім того, у дні підвищеної геомагнітної активності метеозалежні люди та особи похилого віку можуть відчувати погіршення самопочуття. Тому їм рекомендують уважніше ставитися до свого здоров'я.

За останні 24 години сонячна активність залишалася низькою. Протягом минулої доби на Сонці зафіксували три спалахи класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю.

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За прогнозом, протягом неділі геомагнітне поле коливатиметься від спокійного стану до рівня сильного шторму. Водночас сонячна активність залишатиметься низькою, хоча існує ймовірність виникнення спалахів М-класу.

Сонячна активність на 2 серпня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 43.

Прогноз магнітних бур з 2 до 4 серпня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі впливають на здоров'я та які симптоми можуть виникати

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), прямий вплив магнітних бур на здоров'я людини досі залишається предметом наукових досліджень. Водночас частина метеочутливих людей у періоди підвищеної геомагнітної активності повідомляє про тимчасове погіршення самопочуття.

Найчастіше в такі дні можуть спостерігатися:

головний біль;

втома або сонливість;

запаморочення;

дратівливість;

зниження концентрації уваги;

порушення сну;

коливання артеріального тиску у людей, схильних до таких станів.

Фахівці рекомендують у дні магнітних бур дотримуватися звичного режиму сну, пити достатньо води, уникати перевтоми та сильного стресу. Людям із хронічними серцево-судинними захворюваннями також радять уважніше стежити за своїм самопочуттям і виконувати рекомендації лікаря.

Новини.LIVE інформували, що у серпні 2026 року на Землі прогнозують кілька періодів підвищеної сонячної активності, які можуть супроводжуватися слабкими або помірними магнітними бурями. За попередніми даними, геомагнітні коливання очікуються 5–7, 13–15, 21–23 та 29–31 серпня. Водночас фахівці зазначають, що загалом місяць буде переважно спокійним, а довгостроковий прогноз ще може змінюватися.

Новини.LIVE також писали, що у серпні 2026 року в Україні прогнозують температуру на 1–3 °С вище кліматичної норми, а також дефіцит опадів. Найсильніша спека очікується на півдні та сході, де подекуди повітря може прогрітися до +41 °С, тоді як у другій половині місяця можливі грози, шквали та град. Наприкінці серпня синоптики прогнозують поступове послаблення спеки й зниження температури до комфортних значень.