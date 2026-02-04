Видео
Главная Новости дня Зеленский заявил о возможном обмене пленными между Украиной и РФ

Зеленский заявил о возможном обмене пленными между Украиной и РФ

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 20:31
Украина ожидает обмена пленными — обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина ожидает возвращения своих людей домой. В ближайшее время может состояться обмен военнопленными.

Об этом заявил в вечернем обращении 4 февраля Президент Украины Владимир Зеленский.



Зеленский о возможном обмене пленными и переговорах в ОАЭ

"Был доклад нашей делегации после встречи сегодня. Был трехсторонний формат. Также были контакты команды с американской стороной. Докладывали Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия. Ребята были на связи. Мы обсудили промежуточные итоги переговоров в этот день", — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что работу продолжат завтра. Кроме того, ожидается еще один весомый шаг.

"Мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Надо возвращать пленных домой. И вообще наша украинская позиция очень четкая. Войну надо завершать реально. Именно Россия должна быть готова к этому. Также партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями", — подчеркнул Президент Украины.

Президент прокомментировал ситуацию в энергетике

Глава государства ответил, в каком состоянии сейчас энергетика и прокомментировал ситуацию с восстановлением и защитой энергообъектов.

"В Киеве сложно, и по некоторым аспектам сложнее, чем в других наших городах. Фактически со всей страны прилагаются силы, чтобы поддержать столицу. Правительство Украины увеличит все программы поддержки людей, и только тепловых пакетов выдадут около ста тысяч", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что особое внимание сейчас обращают на Харьков. Он подчеркнул, что Министерство энергетики должно "ускорить необходимые поставки".

"Вполне конкретная задача — увеличить все рубежи защиты энергетики, все формы прикрытия критической инфраструктуры. Я хочу поблагодарить всех ремонтных и аварийных бригад, которые сейчас работают и в Киеве, и в областях. Люди очень истощены. Будут новые бригады — мы говорили об этом с министром энергетики", — заявил глава государства.

Он добавил, что Нафтогаз обеспечил первую в этом году поставку сжиженного газа — американского. Украине нужен этот дополнительный импорт, ведь россияне разбили значительную часть добычи.

"Мы готовим и первые поставки американского газа через Грецию и соседей в Европе", — добавил Президент Украины в обращении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский назначил временного руководителя Службы внешней разведки. Должность занял Олег Луговский.

Также мы рассказывали о том, что глава государства назвал регионы, где самая сложная ситуация со светом. По этим областям россияне бьют чуть ли не ежедневно.

