Україна очікує на обмін полоненими — звернення Зеленського

Україна очікує на повернення своїх людей додому. Найближчим часом може відбутися обмін військовополоненими.

Про це заявив у вечірньому зверненні 4 лютого Президент України Володимир Зеленський.

"Була доповідь нашої делегації після зустрічі сьогодні. Був тристоронній формат. Також були контакти команди з американською стороною. Доповідали Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія. Хлопці були на зв'язку. Ми обговорили проміжні підсумки перемовин в цей день", — зазначив глава держави.

Зеленський додав, що роботу продовжать завтра. Крім того, очікується ще один вагомий крок.

"Ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому. І загалом наша українська позиція дуже чітка. Війну треба завершувати реально. Саме Росія повинна бути готова до цього. Також партнери мають бути готові забезпечити це реально своїми реальними гарантіями", — наголосив Президент України.

Президент прокоментував ситуацію в енергетиці

Глава держави відповів, у якому стані зараз енергетика та прокоментував ситуацію з відновленням й захисту енергооб'єктів.

"У Києві складно, і по деяких аспектах найскладніше, ніж в інших наших містах. Фактично з усієї країни додаються сили, щоб підтримати столицю. Уряд України збільшить усі програми підтримки людей, і тільки теплових пакунків видадуть близько ста тисяч", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що окрему увагу зараз звертають на Харків. Він наголосив, що Міністерство енергетики має "прискорити необхідне постачання".

"Цілком конкретне завдання — збільшити всі рубежі захисту енергетики, всі форми прикриття критичної інфраструктури. Я хочу подякувати всім ремонтним та аварійним бригадам, які зараз працюють і в Києві, і в областях. Люди дуже виснажені. Будуть нові бригади — ми говорили про це з міністром енергетики", — заявив глава держави.

Він додав, що Нафтогаз забезпечив першу в цьому році поставку скрапленого газу — американського. Україні потрібен цей додатковий імпорт, адже росіяни розбили значну частину видобутку.

"Ми готуємо й перше постачання американського газу через Грецію та сусідів у Європі", — додав Президент України у зверненні.

