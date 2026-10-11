Магнитные бури 11 октября: метеозависимым следует подготовиться

Люди гуляют по осеннему парку. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 11 октября, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Геомагнитная активность может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на миграцию птиц и животных. Также прогнозируется низкая солнечная активность с вероятностью вспышек различной мощности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь на 11 октября

По прогнозу Meteoprog, в воскресенье геомагнитное поле будет активным до уровня сильного шторма. В то же время солнечная активность ожидается низкой, хотя сохранится вероятность вспышки класса M.

В течение предыдущих 24 часов солнечная активность была умеренной. За это время на Солнце происходили вспышки класса C, которые практически не влияют на Землю, а также одна вспышка класса M1,3.

Вспышки класса M относятся к средним по мощности среди крупных солнечных вспышек. Вспышка M1,3 может вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

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Магнитная буря уровня G1 считается слабой. По данным Meteoprog, она может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных.

Какой будет солнечная активность 11 октября

По прогнозу Meteoprog, вероятность солнечных и геомагнитных явлений в воскресенье составляет:

небольшой геомагнитный шторм — 20%;

сильный геомагнитный шторм — 10%;

солнечная вспышка класса M — 55%;

солнечная вспышка класса X — 10%;

количество солнечных пятен — 49.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о таких явлениях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни перед магнитными бурями.

В то же время научные данные не дают оснований однозначно утверждать, что магнитные бури непосредственно вызывают головную боль, усталость, нарушения сна или изменения артериального давления. Геомагнитные возмущения в первую очередь влияют на технологические системы, в частности на энергосети и радиосвязь.

Если самочувствие ухудшается, не стоит автоматически связывать это с магнитной бурей. При появлении выраженных или необычных симптомов следует обратиться за медицинской помощью.

Новини.LIVE сообщали, что в октябре 2026 года экстремальных магнитных бурь не ожидается, однако прогноз предусматривает геомагнитные возмущения в отдельные дни. По данным NOAA, следует обратить внимание на период с 12 по 16 октября и 22 октября. Специалисты советуют следить за обновлениями прогноза космической погоды, соблюдать режим сна и не игнорировать ухудшение самочувствия.

Новини.LIVE также сообщали, что в октябре 2026 года средняя температура в Украине, по прогнозу, будет на 1–2 °C выше климатической нормы. В то же время во второй половине месяца ожидаются ночные заморозки, а в Карпатах возможен первый снег. Прохладнее всего будет в конце октября, когда дневная температура в отдельных регионах снизится до +9…+11 °C.