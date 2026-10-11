Магнитные бури 11 октября: метеозависимым следует подготовиться

Ожидается магнитная буря уровня G1: прогноз на сегодня
В воскресенье, 11 октября, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Геомагнитная активность может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на миграцию птиц и животных. Также прогнозируется низкая солнечная активность с вероятностью вспышек различной мощности.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 11 октября
По прогнозу Meteoprog, в воскресенье геомагнитное поле будет активным до уровня сильного шторма. В то же время солнечная активность ожидается низкой, хотя сохранится вероятность вспышки класса M.
В течение предыдущих 24 часов солнечная активность была умеренной. За это время на Солнце происходили вспышки класса C, которые практически не влияют на Землю, а также одна вспышка класса M1,3.
Вспышки класса M относятся к средним по мощности среди крупных солнечных вспышек. Вспышка M1,3 может вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.
Магнитная буря уровня G1 считается слабой. По данным Meteoprog, она может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных.
Какой будет солнечная активность 11 октября
По прогнозу Meteoprog, вероятность солнечных и геомагнитных явлений в воскресенье составляет:
- небольшой геомагнитный шторм — 20%;
- сильный геомагнитный шторм — 10%;
- солнечная вспышка класса M — 55%;
- солнечная вспышка класса X — 10%;
- количество солнечных пятен — 49.
Как магнитные бури могут влиять на самочувствие
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о таких явлениях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни перед магнитными бурями.
В то же время научные данные не дают оснований однозначно утверждать, что магнитные бури непосредственно вызывают головную боль, усталость, нарушения сна или изменения артериального давления. Геомагнитные возмущения в первую очередь влияют на технологические системы, в частности на энергосети и радиосвязь.
Если самочувствие ухудшается, не стоит автоматически связывать это с магнитной бурей. При появлении выраженных или необычных симптомов следует обратиться за медицинской помощью.
Новини.LIVE сообщали, что в октябре 2026 года экстремальных магнитных бурь не ожидается, однако прогноз предусматривает геомагнитные возмущения в отдельные дни. По данным NOAA, следует обратить внимание на период с 12 по 16 октября и 22 октября. Специалисты советуют следить за обновлениями прогноза космической погоды, соблюдать режим сна и не игнорировать ухудшение самочувствия.
Новини.LIVE также сообщали, что в октябре 2026 года средняя температура в Украине, по прогнозу, будет на 1–2 °C выше климатической нормы. В то же время во второй половине месяца ожидаются ночные заморозки, а в Карпатах возможен первый снег. Прохладнее всего будет в конце октября, когда дневная температура в отдельных регионах снизится до +9…+11 °C.