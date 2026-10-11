Магнітні бурі 11 жовтня: метеозалежним варто приготуватися

Люди гуляють осіннім парком. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 11 жовтня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Геомагнітна активність може спричинити незначні збої в роботі енергосистем і вплинути на міграцію птахів та тварин. Також прогнозується низька сонячна активність із ймовірністю спалахів різної потужності.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 11 жовтня

За прогнозом Meteoprog, у неділю геомагнітне поле буде активним до рівня сильного шторму. Водночас сонячна активність очікується низькою, хоча зберігатиметься ймовірність спалаху класу M.

Протягом попередніх 24 годин сонячна активність була помірною. За цей час на Сонці відбувалися спалахи класу C, які практично не впливають на Землю, а також один спалах класу M1,3.

Спалахи класу M належать до середніх за потужністю серед великих сонячних спалахів. Спалах M1,3 може спричинити незначні радіоперешкоди на денному боці Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

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Магнітна буря рівня G1 вважається слабкою. За даними Meteoprog, вона може спричинити незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин.

Якою буде сонячна активність 11 жовтня

За прогнозом Meteoprog, імовірність сонячних і геомагнітних явищ у неділю становить:

невеликий геомагнітний шторм — 20%;

великий геомагнітний шторм — 10%;

сонячний спалах класу M — 55%;

сонячний спалах класу X — 10%;

кількість сонячних плям — 49.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про такі явища допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні перед магнітними бурями.

Водночас наукові дані не дають підстав однозначно стверджувати, що магнітні бурі безпосередньо спричиняють головний біль, втому, порушення сну чи зміни артеріального тиску. Геомагнітні збурення передусім впливають на технологічні системи, зокрема енергомережі та радіозв’язок.

Якщо самопочуття погіршується, не варто автоматично пов’язувати це з магнітною бурею. За появи виражених або незвичних симптомів слід звернутися по медичну допомогу.

Новини.LIVE інформували, що у жовтні 2026 року екстремальних магнітних бур не очікується, однак прогноз передбачає геомагнітні збурення в окремі дні. За даними NOAA, увагу варто звернути на період із 12 до 16 жовтня та 22 жовтня. Фахівці радять стежити за оновленнями прогнозу космічної погоди, дотримуватися режиму сну й не ігнорувати погіршення самопочуття.

Новини.LIVE також писали, що у жовтні 2026 року середня температура в Україні, за прогнозом, буде на 1–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас у другій половині місяця очікуються нічні заморозки, а в Карпатах можливий перший сніг. Найпрохолодніше буде наприкінці жовтня, коли денна температура в окремих регіонах знизиться до +9…+11 °C.