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Главная Новости дня Ожидается магнитная буря уровня G1: предупреждение для метеозависимых

Ожидается магнитная буря уровня G1: предупреждение для метеозависимых

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24 сентября 2026 12:22
Магнитные бури 24 сентября: чего ожидать метеозависимым
Женщина держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Magnific

В четверг, 24 сентября, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Геомагнитное поле может колебаться от спокойного до активного уровня. При этом солнечная активность прогнозируется низкой, хотя сохраняется небольшая вероятность вспышек М-класса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

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Какой будет магнитная буря 24 сентября

В четверг, 24 сентября, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Такая буря относится к самому низкому уровню геомагнитных штормов. По данным NOAA, во время бури G1 возможны слабые колебания в работе энергосистем, незначительное влияние на спутниковые операции, а также влияние на мигрирующих животных.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце не произошло ни одной вспышки.

По прогнозу, в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность также останется низкой, однако существует небольшая вероятность вспышек М-класса.

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Солнечная активность на 24 сентября:

  • вероятность небольшой геомагнитной бури — 10%;
  • вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 62.
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Прогноз магнитных бурь с 24 по 26 сентября. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Какие симптомы могут возникать во время магнитных бурь

Некоторые люди связывают с магнитными бурями головную боль, усталость, головокружение, нарушение сна, тошноту или изменения самочувствия. В то же время научные данные о прямом влиянии геомагнитной активности на здоровье человека остаются неоднозначными.

Обзор научных исследований, опубликованный в 2026 году, не подтвердил стабильного влияния геомагнитной активности на частоту сердечных сокращений или её вариабельность у здоровых взрослых. Авторы отметили, что результаты различных исследований существенно различаются, а клиническое значение выявленных изменений остается неопределенным.

В то же время другой обзор исследований выявил в части работ связь между геомагнитной активностью и проблемами с сердцем и сосудами. Однако авторы подчеркнули, что результаты остаются неоднородными, а имеющихся данных недостаточно для окончательных выводов о причинно-следственной связи.

Поэтому ухудшение самочувствия не стоит автоматически объяснять магнитной бурей. Если симптомы сильные, необычные или не проходят, следует обратиться к врачу независимо от уровня геомагнитной активности.

Новини.LIVE сообщали, что в конце сентября ожидается слабый всплеск геомагнитной активности, который продлится несколько дней. По прогнозу, 25–28 сентября магнитные колебания будут оставаться на низком уровне. Метеочувствительным людям в этот период рекомендуют больше отдыхать, следить за самочувствием и контролировать давление.

Новини.LIVE также писали, что в Украине зима 2026–2027 годов может быть преимущественно мягкой, однако не обойдется без кратковременных похолоданий и снегопадов. Наибольшая вероятность морозов и зимних осадков прогнозируется на январь. Декабрь и февраль могут быть теплее, а периоды снега в Украине — сменяться оттепелями.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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