Магнітні бурі 24 вересня: чого очікувати метеозалежним

Жінка тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Magnific

У четвер, 24 вересня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Геомагнітне поле може коливатися від тихого до активного рівня. Водночас сонячна активність прогнозується низькою, хоча зберігається невелика ймовірність спалахів М-класу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

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Якою буде магнітна буря 24 вересня

У четвер, 24 вересня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Така буря належить до найнижчого рівня геомагнітних штормів. За даними NOAA, під час бурі G1 можливі слабкі коливання в роботі енергосистем, незначний вплив на супутникові операції, а також вплив на мігруючих тварин.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці не відбулося жодного спалаху.

За прогнозом, у четвер геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність також залишатиметься низькою, однак є невелика ймовірність спалахів М-класу.

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Сонячна активність на 24 вересня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 62.

Прогноз магнітних бур з 24 до 26 вересня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Які симптоми можуть виникати під час магнітних бур

Деякі люди пов'язують із магнітними бурями головний біль, втому, запаморочення, порушення сну, нудоту або зміни самопочуття. Водночас наукові дані щодо прямого впливу геомагнітної активності на здоров'я людини залишаються неоднозначними.

Огляд наукових досліджень, опублікований у 2026 році, не підтвердив стабільного впливу геомагнітної активності на частоту серцевих скорочень або її варіабельність у здорових дорослих. Автори зазначили, що результати різних досліджень суттєво відрізняються, а клінічне значення виявлених змін залишається невизначеним.

Водночас інший огляд досліджень виявив у частині робіт зв'язок між геомагнітною активністю та проблемами із серцем і судинами. Проте автори наголосили, що результати залишаються неоднорідними, а наявних даних недостатньо для остаточних висновків про причинно-наслідковий зв'язок.

Тому погіршення самопочуття не варто автоматично пояснювати магнітною бурею. Якщо симптоми є сильними, незвичними або не минають, варто звернутися до лікаря незалежно від рівня геомагнітної активності.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці вересня очікується слабкий сплеск геомагнітної активності, який триватиме кілька днів. За прогнозом, 25–28 вересня магнітні коливання залишатимуться на низькому рівні. Метеочутливим людям у цей період радять більше відпочивати, стежити за самопочуттям і контролювати тиск.

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