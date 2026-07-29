Отставка правительства была прикрытием: Федоров сделал громкое заявление о своей отставке

Михаил Федоров. Фото: УП

Карина Приходько Редактор

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что истинные причины его увольнения могут быть связаны не с официальными объяснениями, а с реформами в сфере оборонных закупок. По его словам, реорганизация процессов в министерстве затронула интересы влиятельных групп, что вызвало масштабное давление на него и его команду.

Как сообщает Новbyb.LIVE, об этом Михаил Федоров заявил в интервью «Украинской правде».

Причина увольнения Михаила Федорова

Федоров подчеркнул, что не хочет разглашать содержание личных бесед с президентом Владимиром Зеленским и не намерен строить теории вокруг своей отставки. В то же время экс-министр убежден, что конфликт вокруг его работы возник из-за изменений в системе закупок и тендеров.

"Причина, связанная с закупками, с тендерами, с тем, что мы начали перестраивать процессы в этом направлении, — это вызвало большое недовольство у многих людей", — сказал он.

По словам бывшего чиновника, еще с апреля он заметил усиление давления. Речь идет как об информационных кампаниях, так и о действиях правоохранительных органов в отношении людей из его команды.

Он также рассказал, что предупреждал президента о возможных попытках дискредитировать его из-за якобы политических амбиций или бизнес-интересов.

"Я ущемил интересы многих людей и компаний. Здесь нужна была поддержка", — отметил экс-министр.

По его мнению, большое количество негативной информации, поступавшей главе государства, могло повлиять на окончательное решение о кадровых изменениях. Кроме того, Федоров предположил, что отставка всего правительства фактически стала способом уволить его. Он заявил, что в результате этих изменений государственная команда лишилась нескольких сильных управленцев, в частности Юлии Свириденко.

Бывший чиновник подчеркнул, что никогда не цеплялся за должность и был готов покинуть ее, если бы ему открыто объяснили причины такого решения.

Также он сообщил, что о своём увольнении узнал незадолго до заседания парламентской фракции — примерно за час до того, как ему сообщили о выдвижении кандидатуры нового министра.

Как писали Новини.LIVE, в июле Михаил Федоров ушел с поста министра обороны. Он подвел итоги своей работы и поблагодарил украинцев.

Владимир Зеленский предлагал Федорову должность вице-премьера по военным инновациям. Президент подчеркнул, что новая должность должна обеспечить эффективное взаимодействие между технологическим направлением, Министерством обороны и военным командованием.

Однако сам чиновник заявил, что отказывается от всех должностей, кроме министра обороны. По его словам, именно эта должность дает возможность реализовать начатые изменения в сфере обороны и влиять на ход войны.