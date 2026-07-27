"Отряды Буданова" ликвидировали троих пилотов "Рубикона" в Запорожье

Глава Администрации президента Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов / Telegram

Иванна Чайка редактор политических новостей

В четверг, 23 июля, "Отряды Буданова" ликвидировали троих пилотов российского подразделения "Рубикон". Еще одного ранили. Подразделение известно своими ударами с помощью дронов по мирным жителям.

Соответствующую информацию обнародовали в "РБК-Україна", сославшись на информированный источник в "Отрядах Буданова", передает Новини.LIVE.

Оккупанты были ликвидированы путем дистанционного подрыва фугасного заряда

Атака произошла в 10:00 во временно оккупированном Днепрорудном Запорожской области путем дистанционного подрыва фугасного заряда.

"Этот экипаж уже длительное время терроризировал мирных жителей Запорожья неизбирательными атаками с использованием дронов. Месть настигла их, и настигнет каждого российского военного преступника", — отметили в украинском подразделении.

Информация об атаке подтверждается перепиской вражеских военнослужащих.

Как писали Новини.LIVE, на днях "Отряды Буданова" на территории временной оккупации Запорожской области уничтожили военного преступника Романа Внукова, известного под позывным "Бэтмен". А до этого ликвидировали военного инженера Андрея Тисарева, причастного к обеспечению российской агрессии против Украины.

Также Буданов заявил, что Украина одновременно работает над дипломатическим урегулированием войны и укреплением Сил безопасности и обороны. По его словам, именно эти два направления приближают достижение долгожданного мира. Кроме того, он сообщил, что после очередных переговоров украинская сторона продолжает сотрудничество с американскими партнерами.