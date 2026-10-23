Полицейские задерживают девушку. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Житомирской области правоохранители задержали 17-летнюю девушку, которую подозревают в содействии российской ФСБ в отравлении украинских военных. По данным следствия, она фасовала наркотики и отправляла их по почте, указывая вымышленные данные отправителя. За это ей обещали не менее 5 тыс. грн.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как действовала схема с отравлением военных

По информации следствия, организаторы схемы связывались с военными через Telegram и предлагали им бесплатные наркотики. После получения посылок адресатов просили употребить содержимое на камеру. При этом военные не знали, что капсулы содержат смертельную дозу метадона.

Задержание девушки. Фото: Нацполиция

В результате отравления в Житомирской области погибли двое военных. В ходе расследования правоохранители установили других получателей посылок. Это позволило предотвратить ещё четыре убийства в Кировоградской, Запорожской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Задержание девушки. Фото: Нацполиция

Задержанной сообщили о подозрении в пособничестве в умышленном убийстве двух человек по предварительному сговору, а также в пересылке наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Полиция также проверяет ее возможную причастность к другим преступлениям.

Читайте также:

Максим Цуцкиридзе отметил, что двое погибших самовольно покинули воинские части, тогда как военные, которых удалось спасти, продолжали службу. По его словам, для ФСБ это обстоятельство не имеет значения, поскольку целью российской спецслужбы является убийство украинских военных и дестабилизация ситуации внутри страны.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ровенской области 14-летнюю девушку подозревают в убийстве 27-летнего военнослужащего по заказу российских спецслужб. По данным полиции, несовершеннолетняя также подожгла военный автомобиль, за что ей пообещали 1000 долларов.

Как сообщали Новини.LIVE, в Запорожье СБУ и Нацполиция задержали двух местных жителей в возрасте 18 и 19 лет, которых подозревают в подготовке заказных убийств четырёх военнослужащих ВСУ по заданию ФСБ РФ. По данным следствия, подозреваемые планировали заманивать военных на встречи через фейковые аккаунты на сайтах знакомств, после чего один исполнитель должен был убивать их ножом, а другой — снимать нападение на телефон.