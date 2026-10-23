Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Отравление военных метадоном: на Житомирщине задержали 17-летнюю подозреваемую

Отравление военных метадоном: на Житомирщине задержали 17-летнюю подозреваемую

Ua ru
23 октября 2026 12:58
В Житомирской области задержали 17-летнюю девушку, подозреваемую в сотрудничестве с ФСБ Нацполиция
Полицейские задерживают девушку. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Житомирской области правоохранители задержали 17-летнюю девушку, которую подозревают в содействии российской ФСБ в отравлении украинских военных. По данным следствия, она фасовала наркотики и отправляла их по почте, указывая вымышленные данные отправителя. За это ей обещали не менее 5 тыс. грн.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как действовала схема с отравлением военных

По информации следствия, организаторы схемы связывались с военными через Telegram и предлагали им бесплатные наркотики. После получения посылок адресатов просили употребить содержимое на камеру. При этом военные не знали, что капсулы содержат смертельную дозу метадона.

Отравление военных метадоном: в Житомирской области задержали 17-летнюю подозреваемую - фото 1
Задержание девушки. Фото: Нацполиция

В результате отравления в Житомирской области погибли двое военных. В ходе расследования правоохранители установили других получателей посылок. Это позволило предотвратить ещё четыре убийства в Кировоградской, Запорожской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Отравление военных метадоном: в Житомирской области задержали 17-летнюю подозреваемую - фото 2
Задержание девушки. Фото: Нацполиция

Задержанной сообщили о подозрении в пособничестве в умышленном убийстве двух человек по предварительному сговору, а также в пересылке наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Полиция также проверяет ее возможную причастность к другим преступлениям.

Читайте также:

Максим Цуцкиридзе отметил, что двое погибших самовольно покинули воинские части, тогда как военные, которых удалось спасти, продолжали службу. По его словам, для ФСБ это обстоятельство не имеет значения, поскольку целью российской спецслужбы является убийство украинских военных и дестабилизация ситуации внутри страны.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ровенской области 14-летнюю девушку подозревают в убийстве 27-летнего военнослужащего по заказу российских спецслужб. По данным полиции, несовершеннолетняя также подожгла военный автомобиль, за что ей пообещали 1000 долларов.

Как сообщали Новини.LIVE, в Запорожье СБУ и Нацполиция задержали двух местных жителей в возрасте 18 и 19 лет, которых подозревают в подготовке заказных убийств четырёх военнослужащих ВСУ по заданию ФСБ РФ. По данным следствия, подозреваемые планировали заманивать военных на встречи через фейковые аккаунты на сайтах знакомств, после чего один исполнитель должен был убивать их ножом, а другой — снимать нападение на телефон.

полиция ФСБ Житомирская область военные Криминал
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации