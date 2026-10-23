Поліцейські затримують дівчину. Фото ілюстративне: Нацполіція

На Житомирщині правоохоронці затримали 17-річну дівчину, яку підозрюють у допомозі російській ФСБ в отруєнні українських військових. За даними слідства, вона фасувала наркотики та надсилала їх поштою, вказуючи вигадані дані відправника. За це їй обіцяли щонайменше 5 тис. грн.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе, передає Новини.LIVE.

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Як діяла схема з отруєнням військових

За інформацією слідства, організатори схеми контактували з військовими через Telegram і пропонували їм безкоштовні наркотики. Після отримання посилок адресатів просили вжити вміст на камеру. Водночас військові не знали, що капсули містять смертельну дозу метадону.

Затримання дівчини. Фото: Нацполіція

Унаслідок отруєння на Житомирщині загинули двоє військових. Під час розслідування правоохоронці встановили інших отримувачів посилок. Це дозволило запобігти ще чотирьом убивствам у Кіровоградській, Запорізькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Затримання дівчини. Фото: Нацполіція

Затриманій повідомили про підозру в пособництві в умисному вбивстві двох людей за попередньою змовою, а також у пересиланні наркотичних засобів і психотропних речовин з метою збуту. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Поліція також перевіряє її можливу причетність до інших злочинів.

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Максим Цуцкірідзе зазначив, що двоє загиблих самовільно залишили військові частини, тоді як військові, яких вдалося врятувати, продовжували службу. За його словами, для ФСБ ця обставина не має значення, оскільки метою російської спецслужби є вбивство українських військових і дестабілізація ситуації всередині країни.

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