Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ситуация со светом в Украине — графики отключений на сегодня

Ситуация со светом в Украине — графики отключений на сегодня

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 00:16
Как будут отключать свет в Украине 21 января 2026 года — графики
Мальчик делает уроки во время отключений света. Фото иллюстративное: УНІАН

В среду, 21 января, во всех регионах Украины для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений. Для промышленности применят графики ограничения мощности.

Об этом во вторник, 20 января, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Реклама
Читайте также:

Отключения света в Украине 21 января

Причиной ограничений являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. Ситуация в энергосистеме может измениться. Узнать время и объем применения отключений по определенному адресу можно на официальных страницах облэнерго.

Граждан призывают при наличии электроэнергии потреблять ее экономно.

Ситуация с электроснабжением в Киеве

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ситуация с энергетикой в Киеве остается сложной. Продолжается ликвидация последствий атаки. Ремонтные бригады работают непрерывно. Работу объектов критической инфраструктуры пересмотрят. На данный момент анализируют, какое количество электроэнергии можно высвободить, чтобы обеспечить ею бытовых потребителей.

"Поручил провести дополнительный анализ и перевести на генераторы все объекты, которые возможно, чтобы высвободить электроэнергию для людей", — отметил глава Минэнерго.

Также он добавил, что Киев уже получил 49 генераторов, которые выделили из резервного хаба Минэнерго. Еще шесть должны поступить в ближайшие сроки.

Как будут отключать свет в Днепропетровской и Одесской областях

На территории всей Днепропетровщины, в частности в Днепре, 21 января, будут действовать почасовые отключения. Без ограничений не обойдется ни в одной из 12 очередей. Минимальное количество отключений составит 14,5 часа в сутки, а максимальное — 17 часов в сутки.

Отключения света на Днепропетровщине на 21 января 2026 года
График отключений света на Днепропетровщине на 21 января
Отключения света на Днепропетровщине на 21 января 2026 года
График отключений света в Днепропетровской области на 21 января 2026 года

В Одесской области света не будет минимум 10,5 часа, но в некоторых очередях — 17 часов. Стабилизационные отключения действуют только для жителей области: там, где позволяет состояние сети. В Одессе, частично Одесском районе и в некоторых районных центрах Одесской области продолжаются аварийные отключения.

Отключения света на Одесчине 21 января 2026 года
График отключений света в Одесской области на 21 января 2026 года
Отключения света на Одесчине 21 января 2026 года
График отключений света в Одесской области на 21 января 2026 года

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без электроснабжения остаются более миллиона киевлян. Причиной сложной ситуации в энергосистеме являются массированные удары.

Также мы сообщали, что 19 января Владимир Зеленский обсудил ситуацию со светом и отоплением. Глава государства сообщил, в каких регионах наибольшие проблемы с обеспечением теплом и электроэнергией. 

электроэнергия электроснабжение ДТЭК отключения света графики отключений света
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации