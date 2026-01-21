Как будут отключать свет в Украине 21 января 2026 года — графики

Мальчик делает уроки во время отключений света. Фото иллюстративное: УНІАН

В среду, 21 января, во всех регионах Украины для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений. Для промышленности применят графики ограничения мощности.

Об этом во вторник, 20 января, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Отключения света в Украине 21 января

Причиной ограничений являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. Ситуация в энергосистеме может измениться. Узнать время и объем применения отключений по определенному адресу можно на официальных страницах облэнерго.

Граждан призывают при наличии электроэнергии потреблять ее экономно.

Ситуация с электроснабжением в Киеве

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ситуация с энергетикой в Киеве остается сложной. Продолжается ликвидация последствий атаки. Ремонтные бригады работают непрерывно. Работу объектов критической инфраструктуры пересмотрят. На данный момент анализируют, какое количество электроэнергии можно высвободить, чтобы обеспечить ею бытовых потребителей.

"Поручил провести дополнительный анализ и перевести на генераторы все объекты, которые возможно, чтобы высвободить электроэнергию для людей", — отметил глава Минэнерго.

Также он добавил, что Киев уже получил 49 генераторов, которые выделили из резервного хаба Минэнерго. Еще шесть должны поступить в ближайшие сроки.

Как будут отключать свет в Днепропетровской и Одесской областях

На территории всей Днепропетровщины, в частности в Днепре, 21 января, будут действовать почасовые отключения. Без ограничений не обойдется ни в одной из 12 очередей. Минимальное количество отключений составит 14,5 часа в сутки, а максимальное — 17 часов в сутки.

График отключений света на Днепропетровщине на 21 января

В Одесской области света не будет минимум 10,5 часа, но в некоторых очередях — 17 часов. Стабилизационные отключения действуют только для жителей области: там, где позволяет состояние сети. В Одессе, частично Одесском районе и в некоторых районных центрах Одесской области продолжаются аварийные отключения.

График отключений света в Одесской области на 21 января 2026 года

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без электроснабжения остаются более миллиона киевлян. Причиной сложной ситуации в энергосистеме являются массированные удары.

Также мы сообщали, что 19 января Владимир Зеленский обсудил ситуацию со светом и отоплением. Глава государства сообщил, в каких регионах наибольшие проблемы с обеспечением теплом и электроэнергией.