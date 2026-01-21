Відео
Україна
Головна Новини дня Ситуація зі світлом в Україні — графіки відключень сьогодні

Ситуація зі світлом в Україні — графіки відключень сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 00:16
Як відключатимуть світло в Україні 21 січня 2026 року — графіки
Хлопчик робить уроки під час відключень світла. Фото ілюстративне: УНІАН

У середу, 21 січня, у всіх регіонах України для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень. Для промисловості застосують графіки обмеження потужності. 

Про це у вівторок, 20 січня, повідомили в НЕК "Укренерго".

Читайте також:

Відключення світла в Україні 21 січня

Причиною обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.Ситуація в енергосистемі може змінитися. Дізнатися час і обсяг застосування відключень за певною адресою можна на офіційних сторінках обленерго.

Громадян закликають у разі наявності електроенергії споживати її ощадливо.

Ситуація з електропостачанням у Києві 

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що ситуація з енергетикою в Києві залишається складною. Триває ліквідація наслідків атаки. Ремонтні бригади працюють безперервно. Роботу об'єктів критичної інфраструктури переглянуть. Наразі аналізують, яку кількість електроенергії можна вивільнити, аби забезпечити нею побутових споживачів. 

"Доручив провести додатковий аналіз та перевести на генератори всі об'єкти, які можливо, щоб вивільнити електроенергію для людей", — зазначив очільник Міненерго.

Також він додав, що Київ уже отримав 49 генераторів, які виділили з резервного хабу Міненерго. Ще шість мають надійти в найближчі терміни.

Як відключатимуть світло на Дніпропетровщині та Одещині 

На території всієї Дніпропетровщини, зокрема у Дніпрі, 21 січня, діятимуть погодинні відключення. Без обмежень не обійдеться в жодній із 12 черг. Мінімальна кількість відключень становитиме 14,5 години на добу, а максимальна — 17 годин на добу.

Відключення світла на Дніпропетровщині 21 січня 2026 року
Графік відключень світла на Дніпропетровщині на 21 січня 
Відключення світла на Дніпропетровщині 21 січня 2026 року
Графік відключень світла на Дніпропетровщині на 21 січня 2026 року

На Одещині світла не буде щонайменше 10,5 години, але в деяких чергах — 17 годин. Стабілізаційні відключення діють лише для жителів області: там, де дозволяє стан мережі. В Одесі, частково Одеському районі та в деяких районних центрах Одещини тривають аварійні відключення.

Відключення світла на Одещині 21 січня 2026 року
Графік відключень світла на Одещині на 21 січня 2026 року
Відключення світла на Одещині на 21 січня 2026 року
Графік відключень світла на Одещині на 21 січня 2026 року

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що без електропостачання залишаються понад мільйон киян. Причиною складної ситуації в енергосистемі є масовані удари.

Також ми повідомляли, що 19 січня Володимир Зеленський обговорив ситуацію зі світлом і опаленням. Голова держави повідомив, у яких регіонах найбільші проблеми із забезпеченням теплом і електроенергією.

електроенергія електропостачання ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
