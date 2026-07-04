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Главная Новости дня Отец погибшего в Украине американца открыл мемориал "Мост Героев"

Отец погибшего в Украине американца открыл мемориал "Мост Героев"

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 14:49
В Вашингтоне открыли "Мост Героев" в честь американцев, погибших за Украину
"Мост Героев". Фото: Новини.LIVE

В Вашингтоне накануне Дня независимости США представили инсталляцию "Мост Героев", посвященную американским добровольцам, погибшим при защите Украины от российской агрессии. Автором мемориала стал Ричард Гаррис — отец бывшего морского пехотинца США Томаса Гарриса, погибшего во время службы в Украине.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Почему отец Томаса Гарриса создал "Мост Героев"

Инсталляция представляет собой мост с американскими флагами, на каждом из которых написано имя американца, отдавшего жизнь за свободу Украины.

Отец погибшего в Украине американца открыл мемориал "Мост Героев" - фото 1
"Мост Героев" в США. Фото: Новини.LIVE

Впервые "Мост Героев" представили в Украинском доме в Вашингтоне во время американо-украинского пикника, посвященного Дню независимости США.

Ричард Гаррис рассказал, что идея создать мемориал возникла после посещения Майдана Независимости в Киеве, где он увидел много украинских флагов, установленных в честь павших защитников.

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"Мост Героев был построен в память о моем сыне Томасе Гаррисе. Я получил вдохновение после того, как увидел множество украинских флагов на Майдане. Я понял, что в США нет подобного символа, который напоминал бы об американцах, погибших, сражаясь за Украину. Этот мост символизирует связь между американским и украинским народами — связь, скрепленную кровью тех, кто пожертвовал своей жизнью ради свободы и демократии. Я надеюсь, что этот мемориал будет стоять сотни лет", — сказал он.

Отец погибшего в Украине американца открыл мемориал "Мост Героев" - фото 2
Ричард Гаррис. Фото: Новини.LIVE

По словам Гарриса, эта инсталляция призвана напоминать, что поддержка Украины является проявлением тех ценностей, на которых построены Соединенные Штаты.

"Зрители должны понять, что американцы верят в принципы свободы и демократии. Даже несмотря на политические споры внутри страны, многие готовы защищать эти ценности. Именно поэтому эти флаги символизируют людей, которые покинули свой дом, пересекли океан и отправились в Украину, чтобы бороться за свободу. Это и есть настоящее сердце Америки", — подчеркнул отец погибшего добровольца.

Томас Гаррис был ветераном Корпуса морской пехоты США, проходил службу в Афганистане, а после завершения военной карьеры добровольно отправился в Украину. Здесь он присоединился к разведывательному подразделению, где служил пулеметчиком и боевым медиком. В ноябре 2023 года Томас погиб при выполнении боевого задания.

Как сообщали Новини.LIVE, в США 4 июля традиционно отмечают День независимости масштабными парадами, концертами и праздничными мероприятиями. В этом году в Вашингтоне организаторы были вынуждены изменить планы из-за неблагоприятных погодных условий и отменить официальный парад в американской столице.

Как сообщали Новини.LIVE, в Вашингтоне начались праздничные мероприятия по случаю 250-летия независимости США. Национальная аллея стала главной площадкой Большой государственной американской ярмарки.

США война в Украине военная служба
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Автор:
Ульяна Бойчук
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