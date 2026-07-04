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Головна Новини дня Батько загиблого в Україні американця відкрив меморіал "Міст Героїв"

Батько загиблого в Україні американця відкрив меморіал "Міст Героїв"

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 14:49
У Вашингтоні відкрили "Міст Героїв" на честь американців, які загинули за Україну
"Міст Героїв". Фото: Новини.LIVE

У Вашингтоні напередодні Дня незалежності США презентували інсталяцію "Міст Героїв", присвячену американським добровольцям, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії. Автором меморіалу став Річард Гарріс — батько колишнього морського піхотинця США Томаса Гарріса, який загинув під час служби в Україні.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Чому батько Томаса Гарріса створив "Міст Героїв"

Інсталяція являє собою міст із американськими прапорами, на кожному з яких написане ім'я американця, який віддав життя за свободу України.

Батько загиблого в Україні американця відкрив меморіал "Міст Героїв" - фото 1
"Міст Героїв" у США. Фото: Новини.LIVE

Вперше "Міст Героїв" представили в Українському домі у Вашингтоні під час американсько-українського пікніка, присвяченого Дню незалежності США.

Річард Гарріс розповів, що ідея створити меморіал виникла після відвідування Майдану Незалежності в Києві, де він побачив багато українських прапорів, встановлених на честь полеглих захисників.

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"Міст Героїв був збудований у пам'ять про мого сина Томаса Гарріса. Я отримав натхнення після того, як побачив багато українських прапорів на Майдані. Я зрозумів, що в США немає подібного символу, який би нагадував про американців, котрі загинули, борючись за Україну. Цей міст символізує зв'язок між американським і українським народами, зв'язок, який скріплений кров'ю тих, хто пожертвував своїм життям за свободу та демократію. Я сподіваюся, що цей меморіал стоятиме сотні років", — сказав він.

Батько загиблого в Україні американця відкрив меморіал "Міст Героїв" - фото 2
Річард Гарріс. Фото: Новини.LIVE

За словами Гарріса, ця інсталяція покликана нагадувати, що підтримка України є проявом тих цінностей, на яких побудовані Сполучені Штати.

"Аудиторія повинна зрозуміти, що американці вірять у принципи свободи й демократії. Навіть попри політичні суперечки всередині країни, багато хто готовий захищати ці цінності. Саме тому ці прапори представляють людей, які залишили свій дім, перетнули океан і поїхали до України боротися за свободу. Це і є справжнє серце Америки", — наголосив батько загиблого добровольця.

Томас Гарріс був ветераном Корпусу морської піхоти США, проходив службу в Афганістані, а після завершення військової кар'єри добровільно вирушив до України. Тут він приєднався до розвідувального підрозділу, де служив кулеметником і бойовим медиком. У листопаді 2023 року Томас загинув під час виконання бойового завдання.

Як повідомляли Новини.LIVE, у США 4 липня традиційно відзначають День незалежності масштабними парадами, концертами та святковими заходами. Цьогоріч у Вашингтоні організатори були змушені змінити плани через несприятливі погодні умови та скасувати офіційний парад в американській столиці.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Вашингтоні розпочалися святкові заходи з нагоди 250-річчя незалежності США. Національна алея стала головною локацією Великого державного американського ярмарку.

США війна в Україні військова служба
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Автор:
Уляна Бойчук
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