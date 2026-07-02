Отчет ГПСУ за неделю: уничтожено 360 оккупантов и более 1800 дронов

Андрей Демченко. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко заявил, что за неделю пограничники уничтожили 360 российских оккупантов и более 1800 вражеских дронов. Кроме того, была уничтожена и другая техника противника.

Как сообщает Новини.LIVE, Демченко сообщил об этом во время брифинга "Выполнение задач на линии боевого соприкосновения. Ситуация на границах и пунктах пропуска" в Киеве.

Результаты работы пограничников за неделю

По словам Демченко, в течение прошлой недели подразделения ГПСУ уничтожили 360 российских военных, еще 400 оккупантов ранили, а четверых взяли в плен.

Также под удар попала вражеская техника. В результате пограничники уничтожили:

2 танка;

4 единицы бронетехники;

2 САУ;

3 РСЗО;

4 НРК;

7 единиц инженерной техники;

более 440 единиц автомобильной техники.

Кроме того, были поражены 28 орудий, 2 миномета, 260 средств связи и видеонаблюдения, 4 радиолокационные станции и 47 средств радиоэлектронной борьбы.

Подводя итоги, Демченко добавил, что за неделю пограничные подразделения уничтожили также более 1800 российских беспилотников. Среди них — 140 дронов типа "Шахед" и "Гербера".

Как сообщали Новини.LIVE, в ГПСУ заявили, что активность российских ДРГ в Черниговской области снизилась. В то же время риск их проникновения на территорию Украины сохраняется.

Также мы писали, что несколько дней назад президент Владимир Зеленский сообщил, что за неделю Россия атаковала 15 областей Украины. Враг применил около 1400 долларов, почти 1500 КАБ и 19 ракет различных типов.